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Yaramazlara biraz batar!

Cristiano Ronaldo, sahip olduğu tüm otelleri hastaneye dönüştürüyor

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, ülkesine yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınyla mücadeleye yardım etmek için Portekiz’de sahip olduğu tüm ‘Pestana CR7’ otellerini ücretsiz hizmet verecek olan birer hastaneye dönüştürmeye karar verdiğini açıkladı.

Cristiano Ronaldo

İspanya’da yayınlanan Marca gazetesinin haberine göre 35 yaşındaki Ronaldo ayrıca tüm çalışanların ve doktorların maaşlarını da ödeyecek.

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Rahatsızlanan annesini ziyaret etmek için Portekiz’deki Madeira adasına giden Ronaldo, takım arkadaşı Rugani’nin corona testinin pozitif çıkması sonrası Portekiz’den İtalya’ya dönmeyeceğini Juventus’a iletmişti.

Ronaldo, virüs salgınıyla ilgili önceki yorumunda, “Şu anda dünya zor bir an yaşıyor, bu da birbirimize daha fazla dikkat etmemizi ve bakmamızı gerektiriyor. İnsan hayatını önemsemek diğer tüm çıkarların üzerinde olmalı” ifadelerini kullanmıştı.

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