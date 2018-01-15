The Cranberries’in solisti Dolores O’Riordan hayatını kaybetti

Ünlü rock grubu The Cranberries’in solisti Dolores O’Riordan’ın 46 yaşında Londra’da hayatını kaybettiği belirtildi.
İrlanda devlet televizyonu RTE, O’Riordan’ın kayıt yaparken aniden yaşamını yitirdiğini duyurdu.
İrlandalı grup 1990’lı yıllarda ‘Zombie’ ve ‘Linger’ gibi şarkılarıyla meşhur olmuş ve 40 milyondan fazla albüm satmıştı.
2017’de Avrupa, İngiltere ve ABD turnesi yapacağını açıklayan The Cranberries, mayıs 2017’de O’Riordan’ın sağlık sorunları nedeniyle turneyi yarıda kesmek zorunda kalmıştı.
Grubun resmi internet sayfasında, O’Riordan’ın sırtıyla ilgili sorun yaşadığı açıklanmıştı.
O’Riordan 20 Aralık’ta grubun Facebook sayfasından attığı mesajda “Herkese selamlar. İyi hissediyorum. Aylar sonra ilk konserime haftasonu New York’taki Billboard Yılbaşı partisinde çıktım. Çok keyif aldım. Tün hayranlarımıza mutlu Noeller” yazmıştı.
O’Riordan’ın 3 çocuğu bulunuyor.