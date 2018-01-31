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Yaramazlara biraz batar!

Çözüm yoksa elçilik de yok: Almanya Kudüs’e ‘taşınmıyor’

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Almanya, büyükelçiliğini ‘çözüm olmadıkça’ Kudüs’e taşımayacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İsrail’in başkenti Tel-Aviv’deki Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Enstitüsü’nün yıllık konferansında elçilik konusuna değindi.

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“1967 sınırları içinde değil dışında bir İsrail devletinin varlığını tanımaya devam edeceğiz” diyen bakan, İsrail’in var olma hakkında karşı olanları da kınayacaklarını dile getirdi.

Gabriel, Filistin-İsrail arasında iki devletli çözüm esası üzerinde açık bir şekilde anlaşmaya varılmaması durumunda Almanya’nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayacağını ifade etti.

ABD, geçen yılın aralık ayında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını belirterek büyükelçiliğin Kudüs’e taşınacağını duyurmuştu.

Ancak Türkiye dahil birçok ülke Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımıyor.

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