‘Çözüm sürecini bitiren’ Ceylanpınar davasında beraat gerekçesi: Somut delil yok

Çözüm sürecinin bitirilmesine gerekçe yapılan, iki polisin hayatını kaybettiği Ceylanpınar cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı. Kararda sanıklar hakkında somut delil bulunmadığı belirtildi.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz 2015’te Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar, evlerinde uyurken öldürülmüştü.

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Cinayetin ardından yürütülen soruşturma kapsamında yedisi tutuklu 13 sanık hakkında, ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozma’ ve ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ suçlarından müebbet hapis cezasıyla dava açılmıştı.

Dava, tüm sanıkları beraatiyle sonuçlanmıştı.

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‘Somut delil yok’

Şanlıurfa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 65 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı.

Gerekçeli kararda, dosyada adı geçenlere atfen yalnızca olayın işlendiği dairenin yan dairesinde yapılan temizlik çalışması, emniyete yapılan ihbarlar ve yan dairede çıkan parmak izleri delil olarak gösterildi.

Mahkeme heyetinin gerekçeli kararında olay yerinde sanıklarla ilgili herhangi bir bulgu, iz veya emare tespit edilemediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Sanıklar Lütfi Abir, Murat Abir ve Ömer Kılınç’ın polis memurlarının karşısında bulunan daireyi kiralayıp icra hareketine başladıkları, olay gecesi birlikte hareket ettikleri, sanıklar Mehmet Naci Yılmaz, Sedat Aydın, Hasan Aydın, Hüseyin Aydın, Aslan Bulut ile Hasan İşık’ın Suriye’den geçişini sağladığı terör örgütü mensupları ile birlikte 5 nolu dairenin arka balkon kısmından içeriye sızarak maktulleri iştirak halinde öldürdükleri iddia edilmiştir. Olay yerinde sanıklar ile ilgili herhangi bir bulgu, emare veya iz tespit edilememiştir. Somut delillerle desteklenmeyen soyut iddia ve ihbarlardan başka mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, yüklenen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı tüm dosya kapsamından anlaşıldığından sanıkların CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince beraatlarına karar verilmiştir.”