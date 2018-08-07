‘Çözüm masası’: Türkiye’den 10 kişilik resmi heyet ABD’ye gidiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki 10 kişilik bir heyetin önümüzdeki günlerde ABD’ye giderek görüşmeler yapacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara yönelik, döviz ve altınları Türk Lirası’na çevirme çağrısına rağmen, Amerikalı pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmayıp ev hapsine alınması üzerine, ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulayacağını açıklamasıyla dolar/lira kuru art arda rekor kırıyor.
‘Pastör krizi’nin çözümü için ABD’yle ön mutabakat sağlandığı yönündeki haber Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmemişti.
AA’nın haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık edeceği heyetin iki ülke arasındaki sorunların çözümünü ele alması öngörülüyor. Önal’ın ataması bugün Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.
Heyette, adalet, enerji ve dışişleri bakanlıklarından üçer kişi olacak.
AA ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’yla telefonda görüştüğünü duyurdu. Ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.