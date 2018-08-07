‘Çözüm masası’: Türkiye’den 10 kişilik resmi heyet ABD’ye gidiyor

Ekonomist Seyfettin Gürsel, ekonomiye ilişkin büyük belirsizlik ve güvensizlik olduğunu dile getirerek, “Orta Vadeli Program beklenemez. Bu ortamda (Hazine ve Maliye Bakanı) Berat Albayrak’ın değil, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün yarın çıkıp nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğini herkese anlatması lazım” dedi.