Çözüm ‘basit’: Trabzon’da pistten çıkan uçak ‘millet kıraathanesi’ olacak

Ocak ayında Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pist başında manevra yaparken pistten çıkan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı ‘millet kıraathanesi’ olarak kullanılacak.

Pegasus Havayolları’na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak’ta saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı. Uçak, yağmur nedeniyle ıslak zeminde pist başında manevra yaparken kontrolden çıktı, pist kenarındaki toprak yığınına girdi. Kazanın ardından olay yerine arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçakta bulunan mürettebat ve yolcu, toplam 162 kişi kısa sürede tahliye edildi.

Reklam

100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek sigorta şirketiyle uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı.

Apronda günlüğü 80 lira karşılığında bekletilen ‘Zeynep’ adlı uçağın, teknik aksamı ve bazı parçalarının, yabancı sigorta şirketince söküm ve nakil işlemine başlandı. Teknik aksamının sökülmesi 15 uçak mühendisinin görev yaptığı, sökülen parçaların İngiltere’ye göndereceği ve işlemlerin ise bir ayda tamamlanacağı belirtildi.

Reklam

Trabzon Havalimanı’nda söküm işlemi sürerken, hizmet dışı kalan uçağı satın alan Avtrade firmasının direktörü Dennis Richard Lewis de, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası bir açıklama yayımlayan Sağıroğlu, uçağın gövdesinin ‘millet kıraathanesi’ olarak kullanılmak üzere şirket yetkilileriyle anlaştıklarını duyurdu. Sağıroğlu, bedelsiz aldıklarını açıkladığı uçağın gümrük sorunlarının da aşılmasıyla ilçedeki ‘Emine Erdoğan Hatıra Ormanı’nın yer aldığı alana entegre etmek istediklerini söyledi.

Kazayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma da sürüyor. Rapor, pilotlar ve kabin görevlileri ve yolcuların ifadelerinin alındığı soruşturma sonrası iddianame hazırlanacak.

Uçağın birinci pilotu Ender Bayraktar ifadesinde, kalkış öncesi uçakta herhangi bir soruna rastlamadıklarını; ancak inişten kısa süre sonra uçağın sola yöneldiğini ve motorun kopmasıyla toprak zeminde bir süre sürüklediklerini belirtmişti. Uçağın yardımcı pilotu İrfan Yavuz (46) ise ifadesinde, uçağın tekerlekleri piste değdikten sonra yavaşlamadığını, ardından da denize yöneldiğini ve kontrolü kaptan pilotun devraldığını söylemişti.

Uçaktan sökülen koltuklar ile diğer teknik aksam parçaları ise havalimanı VIP girişi yakınındaki apronda oluşturulan güvenli alanda muhafaza ediliyor.