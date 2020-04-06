Covid-19’u yenip taburcu olan Resmiye nineden üzücü haber: Beyin kanaması geçirdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Covid-19’a yakalanan, dokuz gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen 86 yaşındaki Resmiye Işık, beyin kanaması geçirdi ve yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hipertansiyon, kalp ve akciğer rahatsızlıkları bulunan Işık’ın, 22 Mart’ta yatırıldığı hastanede ‘Covid-19’ testi pozitif çıktı. 1 Nisan’da test sonucu negatif çıkan Işık, aynı gün taburcu edildi.

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Evinde dinlenen ve tedavisine devam edilen Işık, dün gece fenalaşınca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Taburcu olduğunda basının ilgi odağı olan Işık’ın yeniden hasaneye kaldırıldığına dair haberi, belediye başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından duyurdu.

Yüce şunları yazdı: “Eski topraklar, ulu çınarlar, ellerinizden öpüyorum. Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen koronavirüsü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Kendisine acil şifalar dilerim.”