Covid-19’u yenen sağlıkçı: Tedavinin 4’üncü gününde hayatta olduğumu hissettim

Hakkari Devlet Hastanesi’nde görev yapan ekip, diğer sağlık çalışanları gibi Covid-19 tanısı konulan hastaları iyileştirmek için gece gündüz çalışıyor. Hastalara nefes olabilmek için sevdiklerinden ayrı kalan, bir kısmı virüse yakalanan sağlıkçılar toplumun kurallara uymasını istiyor.

Fotoğraf: AA

Pandemi hastanesine dönüştürülen devlet hastanesinde görev yapan

sağlık bakım hizmetleri müdürü Mustafa Yoldaş ‘corona’ya yakalanan sağlık çalışanlarından biri.

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Yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlatan Yoldaş şunları söyledi: “Bu mücadelede bize her anlamda ciddi destekler sunuldu. Hiçbir eksiğimiz olmadı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlar var. Bu da hem insanların hayatını tehlikeye sokuyor hem vaka sayılarının artmasına neden oluyor hem de işimizi güçleştiriyor. Bu işin bir de vicdani sorumluluğu var. Herkesin dikkatli olması lazım. Ben de virüse yakalandım. İlk günlerde rahat geçirdim. Dokuzuncu gün ateşim düşmedi. Nefes darlığı ve öksürük artmaya başladı. Tedavinin dördüncü gününde nefes aldığımı, yürüyebildiğimi, hayatta olduğumu hissettim.”

’16’ncı günde koku almaya başladım’

Hastalığa yakalanan ve bir aylık tedavi sonucunda sağlığına kavuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı, yoğun bakım doktoru Yusuf Durmaz ise

deneyimini şöyle aktardı: “İlk başlarda koku alamıyordum. 16. günde kokuları hissetmeye başladım. Bir ay sevdiklerinden, insanlardan uzak kalmak çok zordu ama atlattım hastalığı ve hastalara şifa olmak için tekrar görevimin başına döndüm.”

Görevini yaparken virüse yakalanan yoğun bakımdan sorumlu hemşire Fırat Demir de hastalığı ağır geçirdiğini ve 21 gün boyunca testinin pozitif kaldığını anlattı.

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‘Çocuklarımdan ayrı kalmak virüsten zor’

Demir şöyle konuştu: “Maalesef bu sürede bende zatürree gelişti. Hala uykusuz geceler, eklem ağrıları yaşıyorum. Vatandaşlarımız bizi biraz daha önemsese iyi olur çünkü biz burada canımız pahasına onlar için mücadele ediyoruz. Tedavi sürecinin ardından hiç düşünmeden yeniden görevimizin başına döndük. Ailemizden, sevdiklerimizden, çocuklarımızdan uzakta kalıyoruz. Onlar da bizim için sadece alınan önlemlere uyusun. İkiz çocuklarım var. 21 gün boyunca onları görmedim. Bu virüsten daha zor. Sevdiklerimizden uzak kalmamak için lütfen tedbirlere uyalım.”

Pratisyen doktor Muhammed Akkoyun, 30 yaşında olmasına rağmen hastalığı ağır geçirdiğini vurgulayarak uyardı: “Kurallara uymayanları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Özellikle gençlere sesleniyorum, hastalığı ciddiye alın, ‘Gencim, bana bir şey olmaz, hastalığım yok’ diyerek yaklaşmayın.”