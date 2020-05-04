Covid-19’u yenen profesörden üzücü haber: Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlker Küçük (47), Covid-19’u yendi; ancak taburcu olduktan sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Küçük, hastalığı yenince yakınlarını sevindirdi. Aynı bölümünde öğretim üyesi Doç. Dr. Nil Küçük ile evli ve bir çocuk babası Küçük, eve döndükten kısa süre sona kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Küçük’ün cenazesi, dün Gemlik ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Reklam

Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: “Fen-Edebiyat Fakültemiz öğretim üyesi kardeşim Prof. Dr. İlker Küçük’ün tedavi gördüğü hastanede vefatını derin teessürle öğrendim. Allah rahmet etsin. Mekânını Cennet eylesin. Yakınlarına sabır versin. Üniversitemizin başı sağ olsun. İnşallah bu son kaybımız olur.”