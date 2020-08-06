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Yaramazlara biraz batar!

Covid-19’u yenen hemşire darp edildi

Gaziantep’te Covid-19 tedavisinin ardından görevine dönen sağlık çalışanı darp edildi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, yazılı açıklamasında, hastalığı yenen endoskopi ünitesinde görevli erkek hemşirenin, hastaneye muayene için giden kişi tarafından darp edildiğini belirterek şöyle devam etti:

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“Toplum içindeki bu tip davranışlar sergileyen kişilerin bizlerin çalışma hevesini kırmaya gücü yetmeyecektir. Özverili bir davranışla görevine başlayan sağlık personeli, olaydan hemen sonra darp cebir raporu almasına rağmen tekrar görevine dönmüş ve mesaisini tamamlamıştır. Bu hamiyetperver arkadaşımızın davranışı herkese örnek olmuştur. Artık duymaktan bıktığımız bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Toplumun büyük çoğunluğunun böyle şiddet olaylarına nefret gözüyle baktığını biliyoruz ancak beklentimiz, sağlık çalışanına şiddet uygulayan şahısları toplumun bizzat sosyal açıdan ve manevi olarak cezalandırmasını ümit ediyoruz. Sağlık ordusu, en küçük ferdinden en büyüğüne bu savaşta omuz omuza çalışmıştır ve çalışmaya devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

Darp olayıyla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

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