Virüsü yenen gazeteci: Wuhan’da korku filminin ilk bölümünü izledik; biz de dahil olduk

Zonguldak’ta, Covid-19’u yenen gazeteci Mustafa Özdemir, salgını korku filmine benzeterek, Çin’in Wuhan kentinde çıktığında ilk bölümü izlediğimizi sonra bizim de dahil olduğumuzu söyledi.

Fotoğraf: AA

Kentte günlük yayımlanan gazetede çalışan 45 yaşındaki Özdemir’in sırt ağrısı, halsizlik, nefes darlığı ve öksürük şikayetleriyle gittiği hastanede test sonucu pozitif çıktı. Hastanede iki, evde 13 gün tedavi gören Özdemir, iyileşerek işinin başına döndü.

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‘Bakış açım değişti’

Hastalıkla mücadele sürecinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan, gazeteci olarak toplumun içinde bulunduğunu, hastalığı nereden kaptığını bilmediğini anlatan Özdemir şunları söyledi:

“Bu hastalığın adresi yok. Herkesin her zamankinden çok daha fazla hijyene önem vermesi gerekiyor. Tuttuğumuz bir kapı kolundan veya bir arkadaşımızdan veya eşinizden virüsü kapabilirsiniz. Ben şunu gördüm; hastalığa yakalanmadan önceki Covid-19’a bakış açımla hastalığa yakalandıktan sonraki bakış açım çok değişti. İnsan maalesef yaşamadan hiçbir şeyi anlamıyor.”

‘Sağlığın kıymetini bilmiyoruz’

Eşinin de hastalığa yakalandığını söyleyen Özdemir tedavi sürecini şöyle anlattı: “Bir odada 14 gün kaldığınızı düşünün, resmen cezaevinde gibisiniz. Yapacak bir şey yok, artık hiçbir şeyi düşünmüyorsunuz ve sadece hastalıkla baş başasınız. O süreçte, geçmişte haber yaptığım hastaların durumları aklıma geldi. İnsan korkuyor, insan yaşamayınca anlamıyor. Şunu gördüm; hiçbirimiz sahip olduklarımızın kıymetini bilmiyoruz, başta sağlığımız. İnsan bunu bu süreçte anlıyor.”

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‘En ufak rehavet ölüme götürebilir’

İnsanın hastalığı yaşamayınca anlamadığını, ‘uzak geldiğini’ vurgulayan Özdemir şöyle devam etti: “Çin’in Wuhan kentinde Covid-19 salgını ortaya çıktığında sadece bir korku filminin ilk bölümünü izliyorduk. Bu korku filminin diğer bölümlerine biz de dahil olduk ve süreci yaşıyoruz. Bu işin adresi yok, kime ne zaman ve nerede geleceği belli olmuyor. Herkese çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorum. Hijyene, maskeye ve sosyal mesafeye çok dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum. En ufak rehavet ölüme kadar götürebiliyor.”

