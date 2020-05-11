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Yaramazlara biraz batar!

Covid-19’u yenen eşine, taburcu olurken diz çöküp yeniden evlenme teklifi etti

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Geno Crenshaw, bu yılki evlilik yıldönümlerinde nikah tazelemeyi planladığı corona virüsüne yakalanan eşine, iyileşince yeniden evlenme teklifi etti. Eşi Rheamie Crenshaw, tekerlekli iskemleyle taburcu olurken diz çöken Geno Crenshaw’un ikinci evlenme teklifi hastane personelinden büyük alkış aldı.

Fotoğraflar: Facebook

Ekim ayında 17’nci yıldönümlerini kutlayacak Crenshaw çifti, salgın öncesinde nikah tazeleme kararı aldı. Mart ayında Covid-19’a yakalanan Rheamie Crenshaw, Dearborn’daki Beaumont Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Üç çocuk annesi 49 yaşındaki Crenshaw, astım ve diyabet hastası olduğu için durumu haftalarca ciddiyetini korudu ancak sonunda hastalığı yendi.

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Taburcu olduğu gün eşi ona unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Tek taş yüzük alan Geno Crenshaw onun önünde diz çöküp yüzüğü parmağına taktı ve “Benimle evlenir misin” diye sordu; “Evet” yanıtını aldı.

Mutlulukları gözlerinden okunan çift ekim ayında nikah tazelemek üzere evlerinin yolunu tuttu.

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