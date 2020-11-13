Covid-19’u yenen doktor: Yoğun bakımda 35 yaşlarında doktor arkadaşlar var

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Aslıhan Candevir (46), Covid-19’a yakalandığında ilk kez ölüm korkusu yaşadığını söyledi. Hastalığı atlatan Candevir, yoğun bakımda 35 yaşlarında doktorların olduğunun da altını çizdi.

Fotoğraf: DHA

1.5 ay önce boğazında kaşıntı ve burun tıkanıklığı şikayeti nedeniyle yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan Candevir, hastane ortamında daha çok virüs yüküne maruz kaldıklarını bu nedenle risklerinin yüksek olduğunu anımsattı.

Reklam

Candevir şunları söyledi: “Çok da tipik olmayan bulgularım vardı. Boğazımda gıdıklanma ve burun tıkanıklığı ile üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başladı. Birkaç gün böyle sürdükten sonra altta yatan astımım dolayısıyla solunum sıkıntısı yaşadığım bir dönem oldu. Ek tedavilere başlandı. Allah’tan atlattım, iyiyim.”

‘Corona’ sonrasında zona oldu

Covid-19’u atlattıktan sonra zona olduğunu söyleyen Candevir şöyle devam etti: “Hastalık o kadar garip ki bağışıklık sistemine takla attırıyor. Bağışıklık sistemim baskılandığı için bir de zona geçirdim. İki hafta kadar süren ağrılı, kötü bir dönem yaşadım. Sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle uzun bir süreçti. İşe bir hafta kadar önce başlayabildim. Uzun zamandır tatile, gezmeye gitmedik. Görüştüğümüz birkaç kişi var sadece. Onlarla birlikteyken ya da hastanede maskeyle korunuyorum. Muhtemelen maskemi çıkardığım kısa bir anda asemptomatik bir kişiden bulaş oldu.”

“Hayata pozitif bakarım, ilk kez ölüm korkusu yaşadım. Belki yaklaşmadım ölüme ama oksijene bakıp ‘Acaba bir şey olacak mı’ dedim” diyen Candevir, virüsü kimseye bulaştırmamış olmasının kendisini sevindirdiğini anlattı.

Reklam

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Hastalığa yakalanmanın hastaları ve onların yakınlarını anlamak açısından büyük bir tecrübe olduğunu anlatan Candevir, “‘Ne güzel, atlattınız kurtuldunuz’ diyorlar ama öyle değil. Mümkünse geçirmemek için kendinizi çok iyi bir şekilde koruyun” dedi.

Gençlerde de ağır tablolar yaşandığının altını çizen Candevir şu ifadeleri kullandı: “Tabii ki yaş önemli bir risk faktörü, daha ileri yaşlardakiler daha ağır geçirilebiliyor ama gençseniz de bir şey olmayacak anlamına gelmiyor. Yoğun bakımda yatan çok ağır zatürreesi olan doktor arkadaşlarımız var. 35 yaşlarındalar ve oksijen tedavisine bağlılar şu anda. Gençlik sizi korumayabilir. ‘Altta yatan hastalığım yok’ deyip, ‘Bana bir şey olmaz’ düşüncesi bu hastalık için en tehlikelisi bence. Herkeste farklı seyredebiliyor. “