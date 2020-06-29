Covid-19’u yenen doktor: Spor yaptığım ve sağlıklı beslendiğim için bana bir şey olmaz diye düşündüm

Corona virüsüne yakalanan Doktor Hasan Balıkçı, “Spor yaptığım ve sağlıklı beslendiğim için bana bir şey olmaz diye düşündüm. Ben bunu yaşadıysam, yaşlılara ve kronik hastalığı olanlar ne yaşar diye düşündüm” dedi.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilsServisinde görev yapan Balıkçı, corona virüsüne yakalandıktan sonra zorlu bir tedavi sürecini geride bıraktı. İyileşip işinin başına döndü.

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Türkiye’de virüsün ilk görüldüğü mart ayında hastalığa yakalanan ve tedavisinin ardından plazma bağışında bulunan Balıkçı, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

‘Hastalığın bana bulaşma ihtimalini hiç konduramadım’

Aktif bir spor hayatı olduğunu söyleyen Balıkçı, “Sağlıklı beslenen, birçok spor dalıyla uğraşan birisi olarak hastalığın bana bulaşma ihtimalini kendime hiç konduramadım. Bu süreçte en çok zorlayan da özgürlüğümün kısıtlanması oldu” dedi.

Belirtilerin üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde ortaya çıktığını ifade eden Balıkçı, iki gün yüksek ateş sonrasında, öksürük başladığını söyledi.

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Alerjik astımı nedeniyle öksürük ve nefes darlığının kendisini çok etkilediğini dile getiren Balıkçı, hastanedeki nöbeti esnasında PCR testi yaptırdığını belirtti.

Balıkçı, test sonucunun negatif çıkması üzerine rahat bir nefes aldığını ancak semptomlarının devam etmesi nedeniyle ikinci bir test daha yaptırmak zorunda kaldığını, bu testin sonucunun da negatif çıktığını anlattı.

‘Akciğerleri benimki kadar etkilenen bir vaka görmedik’

Test sonuçları negatif çıkmasına rağmen öksürüğünün 20 gün boyunca devam etmesi üzerine tomografi çektirmeye karar verdiğini ve hastalığa yakalandığının o şekilde anlaşıldığını ifade eden Balıkçı şunları söyledi: “Alerjik astımım olduğu için normal bir üst solunum yolu enfeksiyonunda da yoğun öksürüğüm oluyor. Tanıdan bir gün önce tat ve koku kaybı oldu. Ekip olarak da araştırıyorduk ve bazı makalelerde de okumuştum. İki ciğerimde çok yaygın bir şekilde gördük. Benimki kadar yaygın etkilenmiş bir akciğer görmedik. Testler negatif çıkınca, klinik olarak da bütün ciğerlere yayılmış.”

‘Başıma gelmeyen kalmadı’

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tomografi görüntülerinin gönderildiğini aktaran Balıkçı şunları söyledi:

“Hastaneye gittiğimde yoğun bakıma almayı bekliyorlardı. ‘Ben hekimim, genel durumum kötüleşirse o zaman yoğun bakıma geçmeyi isterim’ dedim. Daha sonra her hasta gibi tek kişilik servis odasına alındım. Tedavim sırasında aldığım ilaç bende alerji yaptı, bütün vücudum kabardı. Başıma gelmeyen kalmadı aslında. Sonra destek olarak oksijen tedavisi aldım, dokuz gün hastanede kaldım ve iki test sonucunun negatif çıkmasını bekledim. Taburcu olduktan sonra da evde izolasyon dönemini yaşadım.”

‘Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor’

Virüsle mücadelede tedbirin hiçbir zaman elden bırakılmaması uyarısında bulunan Balıkçı şu ifadeleri kullandı: “Hastanede moralimi hep yüksek tutmaya çalıştım. Sosyal medyayı çok aktif kullanan biriyim. Arkadaşlarımla hep iletişim halinde kaldım. Bir gün kanlı bir öksürüğüm oldu ve en zor geçen günüm o gün oldu. Motivasyonum düştü, hiçbir şey yapasım gelmedi. Motivasyonumu yüksek tuttuğum için hastalık beni çok zorlamadı.”

Balıkçı, corona virüsünün duygu durumunda da birçok değişikliğe neden olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Hastalığa ilk yakalananlar olarak, gidişatı çok kestiremiyorduk. Kötü haberler çok yayılıyordu. Spor yaptığım ve sağlıklı beslendiğim için bana bir şey olmaz diye düşündüm. Ben bunu yaşadıysam, yaşlılara ve kronik hastalığı olanlar ne yaşar diye düşündüm.”