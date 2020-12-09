Covid-19’u yenen doktor: Pandemi de bir afet, önleyemiyoruz ama önlem alabiliriz

Denizli’de, Covid-19’u evinde gördüğü tedaviyle yenerek görevinin başına dönen Dr. Yusuf Can Matrak, salgını doğal bir afet gibi gördüğünü, henüz önlenemediğini ancak tedbir alarak zarar görmekten kurtulmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kentteki özel bir hastanenin acil servisinde görev yapan ve işinin başına döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Matrak süreci AA muhabirine anlattı.

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‘Fırtınalı günler gibi’

İlk belirtileri hissettiğinde grip olduğunu düşündüğünü, eklem ağrılarını yorgunluğa bağladığını anlatan Matrak şöyle konuştu: “Testin pozitif çıkmasının ardından tedaviye başladık. Hastalığın son üç günü zorlu geçti, fırtınalı günler gibiydi. Bakanlığımızın verdiği ilaçlarla sağlığıma kavuştum.”

Pandeminin de bir afet olarak düşünülmesi gerektiğini savunan Matrak, sözlerini şöyle sürdürdü:“Corona virüsü, deprem gibi. Depremi önleyemeyiz, ancak önlem alırız. Deprem nasıl bir afetse bu pandemi de afet. Bunu ortadan kaldıramıyoruz ama önlemimizi alacağız. Maske, mesafe ve temizlikle bu işi başaracağız.”



Matrak gibi Covid-19’u atlatan, aynı hastanenin başhekim yardımcısı Dr. Mahmut Tekin de, “Doktor olmanıza rağmen acaba benim de nefesim daralacak mı, soluğum kesilecek mi, ben nasıl atlatacağım korkusu ve paniğini yaşıyorsunuz” dedi.

‘Acil servisler inanmayanlarla dolu’

Hastalık nedeniyle annesini kaybeden Tekin, acil servislerin Covid-19 olduğuna inanmayanlarla dolu olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Yakınlarına, hastalarımızın iyileşmeye başladığını söylediğimizde yüzlerindeki gülümseme içimizi ısıtıyor ancak, ‘Entübe olacak’ dediğimizde dünyaları yıkılıyor, bizler de üzülüyoruz ve yıkılıyoruz. Acil servislerin içi en çok Covid-19 olduğuna inanmayanlarla dolu. ‘Bende şikayetler yok’ diyen çok insanımız var ama hepsi pozitif çıkıyor.”