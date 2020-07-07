Covid-19’u yenen doktor: Ölüm korkusunu hissettim; bu işin şakası yok

Corona virüsü kapıp iyileşen genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Mustafa Özbağrıaçık, söylenenlerin hepsini yapmasına rağmen hasta olduğunu belirterek “Ölüm korkusunu hissettim” dedi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Özbağrıaçık, 26 Mart’ta hastanenin Covid-19 servisinde nöbete başladığını söyledi.

Reklam

‘Yanma ve öksürük yoktu’

Kırgınlık, grip, nezle gibi şikayetlerinin ortaya çıktığını, hapşırığın daha ön planda olduğu bazı belirtiler yaşamaya başladığını aktaran Özbağrıaçık, boğazında yanma ve öksürük gibi bulguların ise pek görülmediğini ifade etti.

Doktor, bu sürede halsizliğinin arttığını, 2 Nisan’da sürüntü örneği verdiğini belirterek, daha sonra Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden aranarak hastalığa yakalandığının bildirildiğini ve böylece evinde izole olmaya başladığını aktardı.

‘O gün ölüm korkusu hissettim‘

Evde tedavisine başlandığını, doktorun hastaneye çağırması sonucu yaptırdığı tetkiklerin kötü çıktığını, bunun üzerine hastaneye yatırıldığını aktaran doktor şunları kaydetti: “Çok yatmak istememiştim. O akşam ateşim çıktı. Kendimi çok kötü hissettim. Aslında kontrol altında giderken bir anda kontrol altında olamayacağını anladım. ‘Bugün böyleyse yarın yoğun bakıma, sonraki gün ölecek miyim’ diye düşündüm. O gün bir ölüm korkusunu hissettim. Bu hastalık kontrol dışı ve ölebileceğimi hissettim. Sanki kaygan bir zeminde yürüyormuşsun gibi. Bastığın hiçbir yerde kendini sağlam hissetmiyorsun, her an zemin kayıyormuş gibi. Ben söylenilenlerin hepsini yapmama rağmen bedenim hastalığı kontrol edemedi.

Reklam

Dolayısıyla benim kontrolümden çıktı. Bugün bu kadar çıktı, yarın daha da fazla çıkabilir. Belki yoğun bakıma girip entübe olabileceğimi düşündüğüm zaman, gelecekle ilgili senaryo yazdığınızda, ölüm korkusunu hissediyorsunuz. Hemen başka ilaçlar başlandı ve ertesi günden itibaren yanıt aldım. Dört gün evde altı gün hastanede yattım. 11’inci gün hastaneden taburcu olduğumda akciğer bulgularım iyileşmişti. Kendimi gayet iyi hissediyordum. 20’nci günde iki sürüntü (test) negatif oldu ve hekimlik mesleğime geri döndüm.”

‘Halen kontrol altında değil’

Op. Dr. Özbağrıaçık, Covid-19 ile mücadelede vatandaşların uzmanların uyarısını ciddiye alarak, uygulayarak hayatlarını devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

Özbağrıaçık, sözlerine şöyle devam etti: “Bu işin hiç şakası yok. Ben söylenilenlerin hepsini yapmama rağmen belki burada hastaları tedavi ederken, belki başka bir hekim arkadaşımdan kaptım. Onun için bu işin şakası yok. Kurallara uyulması lazım. Sosyal mesafeye dikkat edilecek, maske takılacak ve el temizliğine özen gösterilecek. Mümkün olduğu kadar da dışarıda çok gezmemek lazım. Bu işte olması gereken bu çünkü. Halen kontrol altında değil, yayılım hızı ve hastalığın seyriyle ilgili hiçbir şey istediğimiz seviyede değil.”