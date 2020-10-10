Covid-19’u yenen doktor: Kızım, ‘Ölmeni istemiyorum’ deyince çok kötü oldum

Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Serap Satış, Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanlarından. Satış, test yaptırmaya giderken kendisine, “Ölmeni istemiyorum” diyen kızının sözlerini unutamıyor.

Fotoğraf: AA

Süreci AA muhabirine anlatan Satış, bir ay önce yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve halsizlik şikayeti nedeniyle test yaptırdı; pozitif çıktı.

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Zorlu bir sürecin başladığını ifade eden Satış şöyle konuştu: “Mesai bitimine doğru birden ateşimin çıktığını fark ettim. Eve gittiğimde baş ağrısı ve bir halsizlik ve başladı. Gece uykudan uyandığımda enkaz altından çıkmış gibiydim. Hemen kendimi izole edip korumaya aldım. Test için hastaneye giderken yedi yaşındaki kızım kapıdan beni tutarak, ‘Anne ölmeni istemiyorum’ deyince çok kötü oldum.”

‘Böyle ağrılı hasta muayene etmedim’

Hastanede ağır bir tedavi süreci geçirdiğini belirten Satış, “Branşım gereği ağrısı olan hastaların çoğu bize geliyor. Fakat benim yaşadığım ağrıyı hiçbir hastada görmedim, böyle ağrılı bir hasta muayene etmedim. Bu ağrı yaşanır fakat anlatılması çok zor bir şey” dedi.

Satış, hastalığın yarattığı psikolojik çöküntüyü anlatırken sevdiklerinden ayrı kalmanın zor olduğunu, ayrıca, ölüm duygusunu da hissettiğini söyledi.



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‘Kızımın saçı beyazladı, oğlum dört kilo verdi’

Satış, hastanedeki her gün yakınlarını düşündüğünü belirterek şöyle devam etti: “Onlarla her gün konuşuyordum ve birlikte ağlıyorduk. Onlara, ‘İyiyim’ diyordum kesinlikle iyi değildim. 20 günlük tedavimin ardından çocuklarımı görünce yedi yaşındaki kızımın saçlarının beyazladığını, dokuz yaşındaki oğlumun da dört kilogram verdiğini gördüm. Tedavim tamamlanınca evde kendimi yedi gün izole ettim. Bu sürede kızım kapıma gelerek, ‘Annem ben sana sarılmadan uyuyamam’ diyordu. Bu süreç gerçekten beni çok yıpratıyordu. Kendi canımızı ve sevdiklerimizin canını yakmamak için tedbirlere ve kurallara uyalım.”

Covid-19’a yakalanıp iyileşen HRÜ Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek ise şunları söyledi: “Çok sayıda sağlık çalışanımız hastalandı. Bu hastalık çok ciddi ağrısı ve ızdırabı olan hastalık. Hastalığı geçiren en son Serap hocamızı oldu. Hocamız çok ağır bir süreç geçirdi. Çocuklarından ve ailesinde uzak bir süreç yaşadı. Çocukların annelerinden uzakta kalmasıyla birinin saçı beyazlamış bir diğeri ise dört kilogram vermiş. Bu örnek bu hastalığın aileye ve çocukların psikolojisini nasıl etkilediğini gösteriyor. Bunların yaşanmaması için lütfen kurallara uyalım.”