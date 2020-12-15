Covid-19’u yenen başhekim: Sırt ağrısını sopayla dövülmüş gibi hissediyorsunuz

Kocaeli’de Covid-19’u yenen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, sırt ağrılarını sopayla dövülmüş, baş ağrısında da başının için oyuluyormuş gibi hissettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Bir ay önce baş ve sırt ağrısı şikayeti nedeniyle yaptırdığı test sonucu pozitif çıkan Şaşkın’ın ilaç tedavisi evinde uygulandı. İyileştikten sonra görevinin başına dönen Şaşkın süreci AA muhabirine anlattı.

Reklam

Sağlık personelinin cansiperane çalıştığını vurgulayan, yönetici olarak hasta, hasta yakını ve çalışanlara moral vermek için her gün tüm hastaneyi gezdiklerini anlattı.

‘Üç gün sırtımı yaslayamadım’

Şaşkın şöyle konuştu: “Dikkat etmemize rağmen herhalde virüs zayıf noktayı buldu ve bende şiddetli baş ağrısı ve sırt ağrısı oluştu. Farklı bir süreçti. Çok ciddi baş ağrısı ve tarif edemeyeceğim şekilde sırt ağrısı vardı. Ağrı kesici içmeme rağmen üç gün sırtımı hiçbir yere yaslayamadım, yatmak istemedim. Şükürler olsun akciğerlerde sorun yoktu ancak ağrılardan dolayı çok ızdırabım vardı.”

‘Böylesini ilk kez yaşadım’

Şaşkın, ‘tarifi zor’ diye nitelediği ağrılarını şöyle anlattı: “Normal bir ağrı kesiciyle geçecek bir ağrı değildi. Bu işin psikolojisi de farklı. Pozitif olduğunuzu öğrendiğinizde, ‘Bundan sonrası nasıl seyredecek? Acaba akciğerlerime inecek mi? Oksijene ihtiyacım olacak mı’ şeklinde bir tedirginlik yaşıyorsunuz. Özellikle sırt ağrılarını sopayla dövülmüş gibi hissediyorsunuz. Baş ağrısında da başınızın içi farklı bir şeyle oyuluyormuş gibi hissediyorsunuz. Hayatımda ilk kez böyle ağrı yaşadım. Bir ay geçmesine rağmen bazı ağrılarım devam ediyor.”

Reklam

Tedaviyi harfiyen uyguladığını, dinlenip vücut direncini artıracak şekilde beslendiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bu süreç farklı bir süreç. Virüsü ciddiye almayan insanların bir kısmı çok ağır şekilde hastalanıp hastaneye başvuruyor. Vatandaşlarımıza tavsiyem; bu işi ciddiye almak, özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymak lazım. Şu an en güzel koruyucu bunlar. Tedavi kısmı sağlık personelinin işi. Önemli olan hastalanmamak.”

‘İlaçları kullandım, akciğere inmedi’

Şaşkın, virüsle mücadelede kullanılan ilaçlarla ilgili sosyal medyada bazı söylemlerle ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Her ilacın yan etkisi vardır. Faydasına baktığınız zaman, bu ilaca erken dönemde başlanırsa akciğere inmeden bu virüsün yok olduğu, virüsün çoğalmasının engellendiği ve tedavi edici etkisi olduğunu çalışmalar gösteriyor. Ben de bu ilacı kullandım. Yan etkisi olmuştur ama şükürler olsun virüs akciğerime inmedi ve yedi-10 gün sonra da negatif oldum.”