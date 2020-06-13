Covid-19’u yenen 17 günlük bebek ve anne-babası alkışlarla taburcu oldu

Yalova’da, Covid-19 teşhisi konulan 17 günlük bebek ile anne ve babası, tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi.
AA’nın haberine göre belirti görülmesi üzerine hastaneye başvuran Ali A.’nın Covid-19’a yakalandığı belirlendi. Filyasyon ekiplerince aileye yapılan tarama testlerinde, hastanın eşi Naime A. ve yeni doğan oğlu Mustafa E.A.’da da virüse rastlandı.
Anne ve babasıyla Yalova Devlet Hastanesi’ne götürülen bebek, yenidoğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Mustafa bebeğin testi, 15 günün ardından negatif çıktı.
Bebek ile anne ve babası, tedavilerinin tamamlanmasının ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Çift, hastanede yattıkları sürede kendileriyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.