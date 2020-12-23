Covid-19’u yendi ama etkileri sürüyor: 10 adım atınca ve konuşurken yoruluyorum

Covid-19’u yenen Sakarya Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SAKVA) yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Şen, hastalığı atlattığını ancak 10 adım atınca ve konuşurken yorulduğunu anlattı.

Fotoğraf: Reuters

Ateş, boğaz yanması ve titreme şikayetleri baş gösteren 49 yaşındaki Şen’in 16 Kasım’da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan testi pozitif çıktı. Şen, evinde izole oldu ve ilaç kullandı.

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Sağlığına kavuşan Şen, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Şen, vakfa gidenlerle aralarında en az 4 metre olacak şekilde görüştüklerini, hastalığı nereden kaptığına ilişkin fikrinin olmadığını söyleyerek tedavi sürecinde aile hekimiyle sürekli irtibatta olduklarını söyledi.

‘İlk üç gün ateşim düşmedi’

Şen, ilk üç gün ateşinin neredeyse hiç düşmediğini belirterek, “Bunu normal ateş olarak değerlendirmiyorum. Ateşimi ölçtüğümde 37.5-38 derece çıkıyor fakat bir yudum suyu yutmadan boğazlarım kuruyor, yani o kadar farklı bir ateş. İlk üç gün eklem ağrıları, ateş, halsizlik, sırt ağrım hiç durmadı” dedi.

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‘Ciğerlerim kopacakmış gibi öksürdüm’

Üçüncü günden sonra bir rahatlama olduğunu, dört ve beşinci gün “Bu işi bitirdik” dediğini aktaran Şen şöyle devam etti: “Sekizinci gün sırt, eklem ve baş ağrısı, bitmeyen öksürük, konuşamaz hale geldim. Sesim neredeyse gitme noktasına geldi, ciğerlerim kopacakmış gibi öksürmelerim başladı. Üç gün kadar bu halim sürdü. Bu arada bu şikayetler devamlı değil, krizler halinde geldi gitti. 10-15 dakika böyleyim, bir saat normalim. Geceleri sabahlara kadar ateşim hiç düşmedi. Kendime soğuk tamponlar yaptım. Odada tek başımayım, ev halkından bir destek almadım. 10’uncu günden sonra tomografi çektirme ihtiyacı hissettim. Ciğerlerimde hafif lekeler vardı. Hala üzerinden süreç geçmesine rağmen 10 adımdan sonra yorgunluk ile öksürük devam ediyor, konuşmak beni aşırı derecede yoruyor.”

“Ben bu hastalığı hafif atlattım” sözlerinin kimseyi aldatmaması gerektiğini belirten Şen, toplumu tedbirlere harfiyen uymaya davet etti.

Karantinada bir odada tek başına bulunmanın psikolojisini anlatmanın zor olduğuna işaret eden Şen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.