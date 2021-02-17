Covid-19’u hafif atlattıysanız Neandertal atalarınıza teşekkür borçlu olabilirsiniz

Covid-19’u hafif ya da semptomsuz atlatanların bunu, Neandertal atalarından miras kalan genlerine borçlu olabileceği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Araştırmacılar ağır Covid-19 riskini yüzde 22 oranında azaltan bir gen mutasyonu buldu. Bu mutasyonun Neandertal DNA numunelerinin hepsinde, Avrupa ve Asya kökenlilerin yüzde 30’unda görüldüğü tespit edildi.

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Sözkonusu genetik bölge vücudun corona gibi RNA virüslerine, Batı Nil ve Hepatit C virüslerine bağışıklık tepkisini etkiliyor.

Almanya’daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden Svante Paabo ve Hugo Zeberg, bu bölgenin RNA virüslerinden kaynaklı enfeksiyonlarda önemli olan enzimleri aktive eden proteinleri kodladığını belirtti.

Araştırmacılar şu ifadeleri kullandı: “Kromozom 12’deki ağır hastalık geçirme riskini yüzde 22 azaltan bir haplotipin (kromozomlar üzerinde birbirine yakın bölgelerde yer alan, bir genin anneden ve babadan gelen alternatif kopyaları) Neandertallerden geçtiğini gösterdik. Yoğun bakıma ihtiyaç duyma riski her Neandertal haplotipi kopyasında yüzde 22 azaldı. Bu haplotip Afrika dışında dünyanın bütün bölgelerinde yaygın. Kuzey ve Güney Amerika ve Avrasya nüfusunda çoğunlukla yüzde 50 ve üzerinde sıklıkla bulunuyor.”

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Bu bulgu siyahların Covid-19’u ağır geçirme ihtimallerinin neden daha yüksek olduğuna açıklık getirmek için de faydalı olabilir.

Yaklaşık 40 bin yıl önce soyu tükenen Neandertaller bir süre Avrupa ve Asya’daki modern insanlarla birlikte yaşadı ve zaman zaman türler arası çiftleşme olduğu biliniyor. Kökeni yalnızca Afrika’ya dayanan insanlar Neanderthal DNA’sı taşımıyor.