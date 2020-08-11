Covid-19’u hafif atlattığını sanan genç: 21 yaşında ölümün kıyısından döndüm

ABD’de yaşayan Spencer Rollyson mayıs başında Covid-19’a yakalandığında endişelenmedi. Ancak haftalar sonra virüs neredeyse canını alıyordu: “21 yaşında ölümün kıyısına geleceğimi asla düşünmezdim”.

Fotoğraf: CNN

Altta yatan herhangi bir hastalığı olmayan genç, başta üç-dört gün süren grip benzeri belirtiler gösterdiğini anlattı.

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Testi negatif çıkması ve işe geri dönmesinin üzerinden iki hafta geçmemişken kendini kötü hissetmeye başladığın belirtti.

40 dereceye yakın ateşle acil servise başvurduğunda doktorlar bir dizi test uyguladı.

Her şey temiz çıkmasına rağmen 48 saat sonra Rollyson yoğun bakıma alındı.

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Rollyson’ın yaşadığı deneyim uzmanların genç Covid-19 vakalarının çoğunun hastalığı hafif geçirmekle birlikte çok ağır seyreden örneklerin de olabileceği ve bu konuda halen yeterli bilgiye sahip olunmadığı vurgusunu doğruluyordu.

Doktorları Rollyson’a vücudunun virüsle savaşmak için hiperaktif moda geçtiğini söyledi.

Sonrasında kalp dahil olmak üzere çoklu organ yetmezliği ve septik şok yaşayan Rollyson ölümün kıyısından döndü.

İyileşmesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen nabzı halen kontrol altında tutulan genç tansiyon için ilaç kullanmaya da devam ediyor.

Doktoları en az bir sene daha ilaç kullanmaya devam edeceğini belirtiyor.

“Bu hastalık bir ay önce neredeyse canımı alıyordu” diyerek uyaran Rollyson “Genç olmaız etkilenmeyeceğiniz anlamına gelmez. Bu işin şakası yok; güvende kalın, maske takın, ellerinizi yıkayın. Bunu ne kadar vurgulasam da az” dedi.