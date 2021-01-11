Covid-19’u atlattıktan üç gün sonra ikiz bebeklerini doğurdu

Adana’da özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Medine Emeli, hamileliğinin 35’inci haftasında yakalandığı Covid-19’u yendikten üç gün sonra ikiz bebek dünyaya getirdi.

Fotoğraf: DHA

Medine Emeli (32) ile makine teknisyeni Bekir Emeli (32) çifti, kızları Azra’dan sekiz yıl sonra ikiz bebek sahibi olacakları haberini aldı. Medine Emeli, hamileliğinin 29’uncu haftasında ‘corona’ riski nedeniyle izne ayrıldı.

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Bu dönemi evinde geçirmeye çalışan Emeli, hamileliğinin 35’inci haftasında corona virüsüne yakalandığını öğrendi. Doğumu yaklaşan Emeli’nin, yüksek ateş ve ağrı şikayetleri 10 gün sürdü. Ardından doğum için negatif sonucun çıkmasını beklemeye başlayan aile belirli aralıklarla yapılan üç testin de pozitif çıkmasıyla zorlu bir sürece girdi.

Emeli, yaşadığı zorlu süreci şöyle anlattı: “Çok dikkat ediyorduk. Sadece markete gitmek için çıkıyorduk. Annem ve kayınvalidem dışında hiçbir yere gitmiyorduk. Hamileliğimin 35’inci haftasında önce annem ve babamın sonrasında eşimin corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı. Ertesi gün ben de gidip test yaptırdım ve pozitif olduğumu öğrendim. Benim için tamamen bir yıkımdı. Çok korkuyordum. Evde kızıma bulaşacağı düşüncesi de beni çok korkuttu. İlk 10 gün ateşim çok yükseldi ve zorlu geçti. 11’inci gün tekrar test yaptırdım ve ikinci hayal kırıklığını yaşadım. Yine pozitiftim. 36 hafta dört günlük olmuştum. 15’inci gün tekrar test yaptırdım ve üçüncü kez yine pozitif çıktı. Negatife dönmemi beklemeye başladık. Bu süreçte Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurduk. Kan değerlerim ve kanda pıhtılaşmam çok yüksek çıktı. Yoğun bakıma alınabilirdim, bebeklerim kuvöze konabilirdi. Sonrasında 18’inci gün test yaptırdım ve negatif çıktı. İkinci negatifi de gördük ve tam 38’inci haftada doğum yaptım.”

Emeli, Arda ve Ali adını verdikleri oğullarının da genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek anne adaylarını uyardı: “Anne sütü ile besleniyorlar, beş günlük oldular. Ağrılarım var ama çok mutlu hissediyorum kendimi. Çünkü bebeklerimi o zorlu sürece rağmen sağlıkla, sıhhatle kucağıma aldım. Corona virüsüne yakalandıktan 21 gün sonra anne oldum. İnsanlar bu virüse karşı çok dikkat etmeliler. Gebelerin de eşleri dahil herkesten uzak durmaları gerekiyor.”