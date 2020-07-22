Covid-19’u atlattı: Taburcu edildiğimde herkesin kaçtığını gördüm; üzüldüm

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde çalışırken Covid-19’a yakalanıp hastalığı yenen Celal Boğa, toplumun virüsü atlatanlara yönelik dışlayıcı tavrından yakındı.

Fotoğraf: AA

Evli ve iki çocuk babası Boğa, “Taburcu edilip dışarı çıktığımda herkesin bana çekinerek baktığını, kaçtığını gördüm. Biraz üzüldüm” dedi.

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Bir ay önce öksürük şikayetiyle gittiği hastanede testinin pozitif çıkması üzerine Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi4nde sekiz gün tedavi gören Boğa, sonuçlarının negatif çıkmasının ardından evde takip edilmek üzere taburcu edildi.

Diğer hastalarına umut olmak için immün plazma bağışında bulunan Boğa yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

‘Tedbire rağmen bulaştı’

Aldığı tedbirlere rağmen virüsü kaptığını söyleyen Boğa, “Hafif bir öksürükle başladı. Nereden bulaştığını bilmiyorum” dedi.

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Hastalığa yakalandığını öğrenince şoke olduğunu, “Nasıl oldu” diye çok düşündüğünü ancak yanıtı bulamadığını dile getiren Boğa şöyle devam etti: “O kadar da çok dikkat ederim. Dezenfektan, maske olsun ama yine de geliyor, bulaşıyor. ‘Eşim ve çocuklarımda inşallah yoktur’ dedim. Çok şükür yoktu. Birazcık karamsardım. Sonra taburcu edilip dışarı çıktığımda herkesin bana çekinerek baktığını, kaçtığını gördüm. Biraz üzüldüm ama bu, herkesin başına gelebilir.”

Bağış için çağrı

Hastalıktan sonra daha da tedbirli olduğunu ve kimseyle temasta bulunmadığını anlatan Boğa şunları söyledi: “Genel olarak çok acil işim olmadıktan sonra evden çıkmamaya gayret gösteriyorum. İnsanlar market ve toplu alanlarda çok dikkat etsin. Bu hastalığı geçirenler için de ‘Bir insanı kurtarmak insanlığı kurtarmak’ niyetiyle immün plazma bağışımı yaptım. Yine vereceğim. Herkesi bağışta bulunmaya davet ediyorum.”