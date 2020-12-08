Covid-19’u atlatan doktor: Vasiyetimi yazmayı düşündüm

Covid-19’u yenen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nuh Berekatoğlu hastalık sürecinde vasiyetini yazmayı bile düşündüğünü söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Evli ve iki çocuk babası Berekatoğlu yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlattı.

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İki ay önce belirtilerin başlaması üzerine hastanede test yaptırdığını, testin pozitif çıkması üzerine zamanla tat ve koku duyularının azaldığını anlatan Berekatoğlu şöyle devam etti: “Ardından çok şiddetli baş ağrısı, iştahsızlık başladı. Tedavimi aksatmadan düzenli bir şekilde almaya başladım. Eşim de Covid oldu, iki çocuğumda da yüksek ateş semptomları gelişti. Çocuklarımızla biraz daha izole bir şekilde yaşamak zorunda kaldık. Bizim için biraz acı oldu çünkü yaşları küçüktü. Hem anneye hem babaya sarılma, konuşma ihtiyaçları oluyordu. Onları engellemek yorucu oldu.”

Semptomların ağır olması nedeniyle ölüm korkusu yaşadığını aktaran Berekatoğlu şöyle devam etti: “O süreçte hatta vasiyetimi yazmayı düşündüm çünkü günü gününe tutmayan bir hastalık. İki saat iyisin ardından ölecek gibi oluyorsun. O kadar şiddetli baş ağrım vardı ki beyin kanaması geçirip ölüyorum sandım. İnsan sağlıklı düşünmeyi de yitiriyor.”

Yoğun bakımı görseler maskesiz dolaşmazlar

Yoğun bakımda durumu çok ciddi olan hastaları takip ettiklerine işaret eden Berekatoğlu, hastalığı yaşadıktan sonra o çaresizliğin ne kadar zor olduğunu anladığını vurguladı.

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Doktor arkadaşlarından birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlatan Berekatoğlu şunları söyledi: “Onların yanına gittiğimizde o çaresiz bakışını gördük. Sevdiğim doktor arkadaşımızın o halini görünce çok üzüldük. İnsanlar dışarıda hiçbir şey olmamış gibi davranıyor ama kameranın arka tarafında ayrı dramlar var. İnsanlar yoğun bakımdaki hastaların halini görse maskesiz dolaşmaz. İnsanlar negatif şeyler yaşıyor. Ölüm haberini alıyorlar. “

‘Bir gıdım nefes’

Kızıltepe Devlet Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Mehmet Kalkan ise

eşiyle Covid-19’a yakalandığını belirterek bir hastasıyla yaşadığı diyaloğu aktardı: “67 yaşında erkek KOAH ve diyabet hastası Covid-19 dolayısıyla hastaneye yattı. Mardinli olduğum için hastayı da tanıyorum. ‘Amca nasılsın’ diyorum, ‘Bir gıdım nefes’ yanıtını veriyor. O anda amcaya bir nefes verebiliyorsak bizi çok mutlu ediyor.”

Sağlık çalışanlarının en büyük moral ve motivasyon kaynağının hasta ve hasta yakınlarından geldiğini, iyileşen hastaların hayır dualarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Kalkan hastalığa karşı herkesin tedbirli olmasını istedi.