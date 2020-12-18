Covid-19’u atlatan çağrı merkezi çalışanı: Evde kalın ki çocuklarımızı görelim

Bingöl İl Ambulans Servisi Başhekimliği Çağrı Merkezi’nde görev yapan Esra Demir (27) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sorumlusu Hasan Akkuş (40), Covid-19’u atlatarak mesailerine başladı.

Akkuş, çok sayıda kurtarma operasyonunda görev yaptığını, ilk kez ölüm korkusu yaşadığını ifade ederken Demir, “Evde kalın ki çocuklarımızı görelim” çağrısı yaptı.

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Fotoğraf: AA (temsili)

Hastalık sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Demir, merkezde nöbetteki bir arkadaşından Covid-19 bulaştığını, hastalığa yakalandıktan sonra 15 gün kızını hiç göremediğini söyledi.

‘Korunsak da hastalığın içindeyiz’

Hastalığı ağır atlattığını belirten Demir şöyle devam etti: “İstediğimiz kadar korunmaya çalışsak da bu hastalığın içindeyiz. İnsanlara müdahale etmek, hastalıkla mücadele etmek zorundayız. Onun için kendimizi ne kadar korumaya çalışsak da çok zor, yine de bulaşıyor. Ama çok zor geçiyor, çok ağır bir hastalık. Diğer geçirdiğimiz hastalıklar gibi değil.”

‘Yalnızlık da zorluyor’

Hastalık sürecinde çok şiddetli nefes darlığı ve göğüs ağrısı yaşadığını ifade eden Demir şunları söyledi: “O nefes darlığı, nefes alamama, insan ölecekmiş gibi hissediyor. Hastalığı yalnız başına geçirmek de çok zorluyor. Yalnız kalmak zorundasın. Eşimi ve çocuğumu göremedim. Şimdiye kadar ölüm korkusunu genç olduğum için yaşamamıştım. Ama bu hastalıkta ölüm korkusu insanı çok etkiliyor ve zorluyor. Ölüm korkusu yaşamak istemiyorsanız uyarıları dikkate alın.”

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Demir, insanlara hastalıkla mücadelede uyarılara dikkat etmeyenlere ise şöyle seslendi: “Sosyal mesafeye dikkat etsinler. Evde kalmaları lazım. Onlar evde otursun ki biz çocuklarımızı görebilelim. 15 gün boyunca kızımı göremediğim için ağladım.”

Fotoğraf: AA

UMKE sorumlusu Akkuş ise salgının Türkiye’de görüldüğü günden itibaren aktif olarak görev yaptığını belirterek tüm korunma yöntemlerine rağmen hastalığa yakalandığını söyledi.

‘İlk defa ölüm korkusu yaşadım’

Hastalık seyrinin ağır geçtiğini, “Yoğun bakıma düşer miyim veya mekanik vantilatöre bağlanır mıyım” endişesi yaşadığını dile getiren Akkuş şu ifadeleri kullandı: “Hastalık psikolojisi çok ağır seyrediyor. Özellikle bu hastalık sürecinde yalnızsın, izolesin, kimseyle bir temasın da olmuyor. Pencereden dışarıya bakıyorsun, insanların gezdiğini ve sanki bir hastalık, bir salgın yokmuş gibi davrandığını görüyorsun. Oysa o süreçte yaşadıklarımızı, çektiğimiz acıları, o ölüm korkusunu hissetmiş olsalar, eminim ki hiç kimse dışarıya çıkmaz. Bazıları hafif atlatıyor ama bazıları bu kadar şanslı olmuyor. UMKE çalışanı olarak sayısız kurtarma operasyonlarına katıldım, ilk defa bu hastalık nedeniyle ölüm korkusu yaşadım.”