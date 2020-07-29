Covid-19’u atlatan beyin cerrahı: Solunum sıkıntısı artınca insan ölüm korkusu yaşıyor

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin cerrahı olarak görev yapan 25 yıllık hekim Bülent Çetin, mayıs ayında Covid-19’a yakalandı. 15 günü yoğun bakımda olmak üzere 20 günlük tedavinin ardından taburcu edilen Çetin, “Solunum sıkıntısı artınca insan ölüm korkusunu yaşıyor” dedi.

Fotoğraf: AA

Kısa süre içinde görevinin başına dönmek istediğini söyleyen 49 yaşındaki Çetin, AA muhabirine konuştu.

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Başlarda ayak bilekleri ve diz eklemlerinde ağrı hissettiğini ifade eden Çetin şunları söyledi: “Kas ağrısı iki-üç gün böyle devam etti. Birkaç gün sonra ateşlendim, hastaneye başvurdum. Çekilen akciğer tomografisinde Covid-19 olduğum belirlendi. 23 Mayıs’ta hastaneye yattım.”

Ciğerlerde zatürree görüldüğünü söyleyen Çetin, tedavi sürecini şu sözlerle anlattı: “İlk üç-dört gün servisteydim. Kötüleşmeye başladım. Solunum sıkıntısı gelişmeye başladı. Solunum sıkıntısı gelişince yoğun bakıma alındım. Yoğun bakımda biraz daha ağırlaştım, ilaçlara ek olarak sürekli oksijen verdiler. Yoğun bakımdaki ilk üç-dört gün kötüydüm, sonra yavaş yavaş toparlamaya başladım.”

Çetin, yoğun bakımda aşırı solunum sıkıntısı yaşadığını belirterek şöyle devam etti: “Hava açlığı gelişiyor. Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki, bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor. İki-üç gün çok kötüleşince korktum. Solunum sıkıntısı artınca insan ölüm korkusunu yaşıyor. Oksijen verildiği halde kendinizi oksijensiz hissediyorsunuz. 15 gün yoğun bakımda kaldım. İnsan ağırlaşınca işlerin yolunda gitmediğini hissediyor. Yerinizde duramıyorsunuz, ağır bir stres oluşturuyor insanda.”

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‘Telefonda konuşmakta bile zorlandım’

Covid-19’un her hastada farklı seyrettiğini vurgulayan Çetin, “Hastalığın nasıl seyredeceğini bilemiyorsunuz. Bazılarında ağır, bazılarında hafif seyrediyor” dedi.

Evli ve bir çocuk babası Çetin, hastanede olduğu süre boyunca ailesiyle görüşemediğini, telefonda bile konuşmakta zorlandığını anlattı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından oksijen maskesini çıkarmanın çok büyük bir mutluluk olduğunu anlatan Çetin şu ifadeleri kullandı: “Sürekli oksijen kullanıyordum. Bir kolumda serum vardı, bağımlıydım artık. Yataktan kıpırdayamıyordum. Oksijeni bırakınca, ciğerlerimle nefes almaya başlayınca yaşamanın ne kadar güzel olduğunu anladım.”

‘Eşimi ve kızımı görünce çok mutlu oldum’

Ailesinin, taburcu olacağı gün kendisini almak için hastaneye geldiğini belirten Çetin, eşimi ve kızını görünce çok mutlu olduğunun altını çizdi.

Çetin, hastalığı atlatan herkes gibi tedbirlere uyulması konusunda toplumu uyardı: “İnsanların evden çıkarken maskeyi mutlaka takması, fiziki mesafeye, hijyen kurallarına dikkat etmesi lazım. Markete ya da pazara gitmeden önce plan, alışveriş listesi yapılmalı ve orada geçirilecek süre minimumda tutulmalı. Hastaneye gidilecekse de randevu alınarak hatta tek başına gidilmeli. Riski azaltmak için hijyen, mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeli. Yoksa kendi sağlığını, canını virüse emanet etmiş oluyor.”