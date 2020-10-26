Covid-19’u atlatan 10 yaşındaki Yusuf: Çocuklar kolay atlatıyor diye bir şey yok

Gaziantep’te yakalandıkları Covid-19’u yenen 24 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş, hastalığın gençler ve çocuklarda da ağır geçebileceğini belirterek, herkesi tedbirli olmaya çağırdı.

Fotoğraf: AA

İki kardeş, süreci AA muhabirine anlattı.

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10 yaşındaki Yusuf Alper Altunbaş, iki ay önce yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü.

Test sonucu pozitif çıkan Altunbaş, semptomların ağır olmaması nedeniyle evinde karantinaya alındı; evde ilaç kullandı ve hastalığı atlattı.

Hastalığının ilk günlerinin zor geçtiğini, baş ve boğaz ağrısının dayanılmaz hale geldiğini söyleyen Yusuf Altunbaş, çocukların da maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

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Yusuf Altunbaş şunları söyledi: “Çocuklar Covid-19’u kolay atlatıyor diye bir şey yok. Herkes kolay da zor da atlatabilir. Bu hastalığın yaşı, başı yok. Herkesin maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmesi gerekir. Anne ve babalar çocuklarınıza dikkat edin, çocuklarınızı maske takmaya zorlayın ve sizler de takın. Ben de entübe edilebilirdim, zor geçebilirdi benim için. Hastanede tedavi görmedim, evde karantinaya alındım. Yaşıtlarıma şunu söylemek istiyorum; ben kolay geçirdim ama sizler zor geçirebilirsiniz, o zaman maskenizi takın.”

Altunbaş’ın Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören ağabeyi Mehmet Emre Altunbaş da 9 Ekim’de baş ve boğaz ağrıları üzerine gittiği aynı hastanede Covid-19’a yakalandığını öğrendi.

Altunbaş, baş ve boğaz ağrılarının ardından kendisine destek tedavisinin uygulandığını, karantinadaki dokuzuncu gününde semptomlarının gerilediğini anlattı.

Hastalığın dördüncü gününde koku almamaya başladığını ifade eden Altunbaş, şunları söyledi:

“Benim gibi ailesiyle yaşayan bir insansanız ciddi anlamda dikkatli olmanız gerekiyor. Maskeyi kolunda ve boynunda taşımamak lazım. Maskeyi doğru bir şekilde takmamız gerekiyor. Genellikle dışarıda yan yana geziliyor, bu yanlış bence. Gençlerde hastalığın hafif geçirdiği söylense de hastalıkta ağır geçen durumlar olabiliyor. Benimki o kadar değildi ama baş ağrılarından bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Baş ağrısı basit bir semptom gibi gözükse de aslında hiç de kolay bir şey olmadığını görüyoruz. O yüzden yakalanmamak gerek.”