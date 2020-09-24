Virüsle savaşırken bile aklı kanser hastası eşindeydi: Bana bir şey olsa yalnız kalır

Çorum’da, Covid-19’a yakalanan 83 yaşındaki Ahmet Çakal, tedavi ve karantina sürecini tamamlayarak sağlığına kavuştu. Ancak onun ölümcül bir hastalıkla boğuşurken bile aklı kanser tedavisi gören eşindeydi. “Bana bir şey olsa yalnız kalır” diye kaygılanan Çakal, virüsü eşine bulaştırma riskinin de kendisini korkuttuğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Buharaevler Mahallesi’nde yaşayan Çakal’a göğsünde şiddetli ağrı şikayetiyle gittiği kentteki bir özel hastanede ilaç tedavisi tavsiye edildi. Tedaviye rağmen ağrısı dinmeyince iki gün sonra tekrar aynı hastaneye başvuran Çakal’dan akciğer röntgeni istendi ve Covid-19 tanısı kondu.

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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 15 gün tedavi gören Çakal, taburcu edilmesinin ardından evinde 14 gün karantinada kaldı.

‘Yaşım geçti bir şey olur mu’

Süreci AA muhabirine anlatan Çakal, ‘corona’ya yakalandığını öğrendiğinde ümitsizliğe düştüğünü, “Yaşım geçti, bir şey olur mu acaba” diye düşündüğünü belirterek şöyle devam etti:

“Hastanede tek kişilik odada kaldım, konuşacak arkadaş yoktu. Kapıyı bile açamıyordum, pencereyi açabiliyordum yalnızca. Allah sağlıkçılarımıza ömür versin, çok güzel ilgilendiler. Bazı hastalar çok şiddetli atlatıyor bu hastalığı. Bir tanıdığım yoğun bakımda 25 gün kaldığını söyledi. Yoğun bakım daha zor. Çok dikkat etmek lazım.”

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Eşi Hacer Çakal’ın 10 yıldır kanserle mücadele ettiğini, kemoterapi gördüğünü aktaran Çakal, eve çıktığında en büyük kaygılarından birinin virüsü ona bulaştırmak olduğunu, bu nedenle çok dikkatli olmaya özen gösterdiğini anlattı.

Çakal şunları söyledi: “Hanıma ben bakıyorum, evde başka kimse yok. Hastaneden çıkarken 14 gün yalnız kalmam söylendi ama mecburen eşimin bazı hizmetlerini görmek için burada kaldım. Hamdolsun eşime bulaştırmadım. Belki de Allah evdeki hastamın yüzüne baktı. Bana bir şey olsa kanser hastası eşim evde yalnız kalacaktı.”

‘Evden hiç çıkmadım’

Çakal hastalığı ciddiye almayıp önlemleri hiçe sayanlara ise şöyle seslendi: “Herkese maske takmasını söylüyorum. Maskesini yarım takana, bu şekilde işe yaramayacağını, koruyamayacağını söylüyorum. Hastaneden çıkalı 20 güne yaklaştı, evden hiç çıkmadım. Çıksam belki başkasına bulaştıracaktım, belki ben ikinci kez yakalanacaktım.”