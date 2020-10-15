Covid-19’dan ölen belediye başkanının yerine eşi geçti

Meksika’da, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bir belediye başkanının görev süresini eşi tamamlayacak.

Fotoğraf: BBC

Çocukken böbrek nakli yapılan ve bu nedenle risk grubunda yer alan 46 yaşındaki Carlo Mario Ortiz, geçen hafta hastalığa yenik düştü. 2018 yılında 80 bin nüfuslu Salvador Alvarado’nun belediye başkanı seçilmişti.

Reklam

Salvador Alvarado’nun sınırlarında yer aldığı Sinaloa eyaletinin kongresindeki oylamada aday gösterilen 40 yaşındaki eşi Pier Angely Camacho’nun, Ortiz’in vekaleten yerine geçmesine onay çıktı. 35 kişi Camacho’nun lehine oy kullanırken biri de çekimser kaldı.

Eşinin 31 Ekim 2021’e kadar sürecek görev süresi tamamlanana kadar başkan koltuğunda oturacak Camacho, onun yerine geçmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Eyaletin sosyal kalkınma enstitüsünde çalışan Camacho, eşinin başladığı işleri tamamlamak istediğini de sözlerine ekledi.