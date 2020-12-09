Covid-19’dan ölen babası için onlarca kişiyi çağırıp mevlit okuttu, yemek verdi

Antalya’da babası Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bir kişi, yasağa rağmen onlarca kişiyi çağırarak mevlit okutup yemek verdi.
Alanya ilçesinde esnaflık yapan M.K., ölen babası R.K. için işyerinin önünde mevlit okuttu, ardından da yemek verdi.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara göre, mevlide çok sayıda kişi katıldı. Masada yan yana oturan kişiler sosyal mesafe kuralına uymadı.
Kaymakamlık, olaya ilişkin inceleme başlattı. Mevlide giden herkese, Covid-19 tedbirleri ihlal edildiği gerekçesiyle ceza kesilecek.