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Yaramazlara biraz batar!

Covid-19’dan ölen babası için onlarca kişiyi çağırıp mevlit okuttu, yemek verdi

Antalya’da babası Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bir kişi, yasağa rağmen onlarca kişiyi çağırarak mevlit okutup yemek verdi.

Fotoğraf: DHA

Alanya ilçesinde esnaflık yapan M.K., ölen babası R.K. için işyerinin önünde mevlit okuttu, ardından da yemek verdi.

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Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara göre, mevlide çok sayıda kişi katıldı. Masada yan yana oturan kişiler sosyal mesafe kuralına uymadı.

Kaymakamlık, olaya ilişkin inceleme başlattı. Mevlide giden herkese, Covid-19 tedbirleri ihlal edildiği gerekçesiyle ceza kesilecek.

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