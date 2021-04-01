Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan her sekiz hastadan biri dört ayda ölüyor

Britanya’da yürütülen geniş çaplı bir araştırmaya göre Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görenlerin üçte biri taburcu edildikten sonra dört ay içinde yeniden hastaneye yatırılıyor, aynı dönemde sekizde biri de hayatını kaybediyor.

Fotoğraf: Unsplash

Corona virüsünün çarpıcı uzun dönem etkileri nedeniyle doktorlar eski Covid-19 hastalarının organ hasarları ve diğer komplikasyonlarının erken belirtilerinin tespit edilmesi için devam testlerine tabi tutulması ve izlenmesi çağrısında bulundu.

Reklam

Britanya’daki University College London, Ulusal İstatistik Ofisi ve Leicester Üniversitesi’den araştırmacılar Covid-19 nedeniyle hastanede yatan yaklaşık 48 bin kişinin tıbbi kayıtları ve kontrol grubu olarak aynı sayıda genel nüfustan kişilerin kaydını inceledi.

31 Ağustos 2020 tarihine kadar hastaneden taburcu olanların kayıtlarında yeniden hastaneye yatış, ölüm, solunum, kalp, böbrek ve diyabet gibi metabolik hastalıkların oranlarına bakıldı.

Ortalama 140 günlük izleme süresinden sonra Covid-19 hastalarının neredeyse üçte birinin yeniden hastaneye yatttığı ve yaklaşık sekiz hastadan birinin hayatını kaybettiği görüldü.

Reklam

Bu oranın kontrol grubuyla kıyasla önemli ölçüde yüksek olduğu belirtildi.

Eski Covid-19 hastalarında, kontrol grubuna oranla kalp ve solunum hastalıkları ve diyabet teşhisinin arttığı görüldü.

Araştırma ayrıca altta yatan kalp ve solunum yolu hastalıkları ya da diyabet gibi durumların Covid-19’u daha ağır geçirme riskini artırdığı gösterirken aynı zamanda Covid-19’un kendisinin bu tür hastalıklara yol açtığını ortaya koydu.