Covid-19’da yanlış bilgiyle en çok tartışma programları ve Facebook’ta karşılaşılıyor

‘Covid-19 Yanlış Bilgi Yayılımı’ araştırmasına göre, sosyal ağlar arasında yanlış bilgiyle en çok karşılaşılan platform Facebook, geleneksel medyada ise tartışma programları.

Fotoğraf: CNN Türk (Temsili)

TÜBİTAK’ın desteklediği ve Kadir Has Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Covid-19 Bağlamında Türkiye’de Yanlış Bilgi Yayılımını Medya Kullanıcılarının Gözünden Anlamak ve Önleyici Faaliyet Önerileri Geliştirmek’ araştırmasının sonuçları sosyal medya kullanıcılarının yarısından fazlasının Covid-19 hakkında eriştikleri bilgilerin doğruluğunu kontrol etmediğini ortaya koydu.

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12 ilde kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri toplam 1087 kişiyle yapılan araştırmada Covid-19 salgınıyla birlikte, medya kullanıcılarının haber ve bilgi tüketiminde salgın öncesine göre artış olduğu görüldü.

En çok 18-29 yaş arası kontrol ediyor

Covid-19 ile ilgili bilgi ve haberlerin doğruluğunu en çok kontrol eden grubun 18-29 yaş aralığı olduğu gözlenirken, eğitim ve gelir seviyesi açısından üniversite seviyesi ve üst gelir grubu bir bilginin doğruluğunu en fazla kontrol ettiğini söyleyen gruplar olarak öne çıktı

Alt gelir düzeyi, yanlış bilgiyle en sık karşılaşan grup

Alt gelir düzeyindeki katılımcılar tüm platformlar ve mecralar için yanlış bilgiyle en sık karşılaşan grup oldu. Geleneksel mecralarda en sık yanlış bilgiye rastlanan tür olan televizyon tartışma programlarını, gündüz kuşağı programları ve haber bültenleri takip etti.

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Eğitim seviyesi arttıkça Koca’ya güven azalıyor

Salgın döneminde açıklamalarına en çok güvenilen ilk üç kişi ve kurum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Tabipleri Birliği ve Bilim Kurulu üyeleri oldu.

Söz konusu kişi ve kurumların açıklamalarına duyulan güven ise gelir ve eğitim seviyesine göre farklılık gösterdi. Gelir seviyesi arttıkça Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın salgınla ilgili açıklamalarına güven oranının azaldığı kaydedildi. Koca’nın salgınla ilgili açıklamalarına güven oranı alt gelir grubu içerisinde en yüksek üst gelir grubu arasında en düşük oran olarak kaydedildi. Benzer şekilde eğitim seviyesinin artmasıyla Koca’nın açıklamalarına güvenin düştüğü gözlendi.

Üniversite mezunları ve üst gelir grubunun açıklamalarına en çok güven duydukları kurum Türk Tabipleri Birliği olduğu belirlendi.