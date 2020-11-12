Covid-19’da son durum: İtalya’da ölüm, ABD’de vaka rekoru

Covid-19 salgını tüm ülkeleri etkilemeye devam ediyor. ABD, bir günde bildirilen vaka sayısıyla rekor kırarken, İtalya’da günlük ölüm sayısı nisandaki ‘büyük pik’teki günleri geride bıraktı.

Fotoğraf: Reuters

İtalya Sağlık bakanlığı, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 636 kişi hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu, 6 Nisan’dan beri görülen en yüksek günlük ölüm sayısı.

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İtalya’da bir günde 37 bin 978 yeni vaka kayda geçti. Vaka sayısı, bir önceki güne göre 5 binden fazla artış gösterdi.

İtalya’da şubat ayından bugüne, toplam vaka sayısı 1 milyon 66 bin 401’e yükseldi. Can kaybı da 43 bin 589’u buldu.

Almanya’da ‘pik’ durdu

Almanya’da üst düzey yetkililer, alınan önlemleri referans göstererek, vakalardaki artışın hafiflediğine dair geçici işaretler görüldüğünü, ‘eğrinin düzleştiğini’ söyledi. Ülke, son 24 saatte 21 bin 866 yeni Covid-19 vakası bildirdi.

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İran’da ‘corona’dan son 24 saat içinde 457 ölüm daha kaydedildi. Toplam can kaybı 40 binin üzerine çıktı. Son 24 saatte 11 bin 517 vakayla, toplam vaka sayısı ise 726 bin 585 oldu.

Hintli yetkili ‘tehlike’yi önemsemedi

Reuters’in haberine göre, Hindistan’daki üst düzey bir sağlık yetkilisi, 14 Kasım’da başlayacak Hint festivali Diwali’nin, Delhi şehrinde ‘süper yayıcı bir olay olacağını ancak halkın tehdidi görmediğini’ söyledi. Hindistan, şu ana kadar 8.6 milyon vaka -ABD’den sonra dünyada en yüksek ikinci- ve 127 bin 571 ölüm bildirdi.

ABD rekor kırdı

ABD, bir günde 144 binden fazla günlük vakayla dünya rekorunu kırdı. Bu, bugüne kadarki en yüksek 24 saatlik vaka sayısı anlamına geliyor.

İspanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı, vaka sayısı da 1.4 milyonu geçti.