Covid-19’da sitokin fırtınası: İkinci haftada ölüme götürebiliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, salgınla birlikte gündeme gelen sitokin fırtınası hakkında uyardı: “Sitokinler tüm organ yapılarına, damarlara hasar verdiği zaman ikinci hafta çok ciddi ölüm tablosu ile karşımıza çıkabiliyor.”

Fotoğraf: DHA

Doç Dr. Savaşçı sitokinlerin vücuttan salınan bağışıklık sistemini uyaran küçük maddeler olduğunu belirterek “Bunlar en çok enfeksiyon durumunda salınır. Aşırı salınım olursa, aslında bir siber saldırı gibi düşünebilirsiniz. Aslında bir dost olan bağışıklık savunma sistemimiz birden düşman haline gelir” dedi.

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Sitokin fırtınasının kişiyi yoğun bakıma yatıracak şekilde ciddi reaksiyonlar geliştirebildiğini belirteren Doç Dr. Savaşçı şunları söyledi: “Corona virüsü döneminde sitokin fırtınası dönemini çok sık gördük. Herkeste gelişmiyor. Bağışıklık yanıtının nerede duracağını bilmesi önemli olan. Bir şekilde aşırı bir yanıt verirse kişide, birden durumu iyi giderken akciğer, solunum yetmezliği, ateş ve kişinin yoğun bakma girecek şekilde organ hasarına neden olabilecek bir reaksiyon gerçekleşiyor. Sitokin fırtınası dindirici ilaçlar var onları kullanıyoruz. Önemli olan o sitokin fırtınasına girmeden önce bu ilacın verilmesi. Covid-19 hastalığı ilk bir hafta çok belirti vermeyebiliyor. Halsizlik, koku, tat kaybı, öksürük, ateş yapabiliyor ama özellikle ikinci hafta bu sitokin fırtınası döneminde çok ciddi bir şekilde ateş ve klinik durumda bir ağırlaşma oluyor. Hastalar genelde ikinci hafta kaybediliyor ya da yoğun bakıma yatmak zoruna kalıyorlar. Aslında halkımız çok dikkat etmiyor, ilk hafta her şey güllük gülistanlık giderken birden ateşler başlıyor, küçük organlarda, damarlarda pıhtılar atıyor. Sitokinler tüm organ yapılarına, damarlara hasar verdiği zaman ikinci hafta çok ciddi ölüm tablosu ile karşımıza çıkabiliyor bu durum.”

“Kişi virüsten değil, virüsün tetiklediği savunma sisteminin aşırı bir reaksiyonu dediğimiz bu fırtınadan dolayı ölüyor” diyen Savaşçı sözlerini şöyle sürdürdü: “Durdurulamayan bir sel gibi düşünün. Dost olan savunma sistemi kendi hücrelerini düşman görüp yok etmeye başlıyor. O zaman da bütün hücreler yok oldukça, organlar hasarlanınca kişiyi ölüme götürüyor. Kontrolsüz güç dediğimiz sitokin fırtınası kişiyi ölüme götürür“