Covid-19’da obezite ağır geçirme ihtimalini iki kat, ölüm riskini yüzde 50 artırıyor

Geniş kapsamlı bir araştırma obezitenin Covid-19’u ağır geçirme riskini iki katına çıkarabildiğini, ölüm riskini ise neredeyse yüzde 50 oranında artırdığını ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

Araştırmacılar aşırı kilolu kişilerde aşının daha az etkili olabileceği konusunda da uyardı.

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ABD’deki North Carolina Üniversitesi’ndeki araştırma salgının başından beri toplanan verilerin meta analizini yaptı.

Çalışma için 75 araştırmadan 400 bine yakın hastanın verisi kullanıldı.

Vücut kitle endeksi 30’un üzerinde olan kişilerin Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma ihtimallerinin yüzde 113 daha fazla olduğu görüldü.

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Hastaneye kaldırılanlarda ise yoğun bakıma alınma ihtimalinin yüzde 74, ölüm riskini ise yüzde 48 arttığı ortaya çıktı..

Aşının obez bireylerde daha az etkili olacağı sonucuna ise Oxford Üniversitesi’nden yoğun bakım profesörü Duncan Young “Yalnızca bir hipotez” yorumunu yaptı.

Ancak Covid-19 ve bağışıklıkla ilgili halen yanıtsız sorular olmakla birlikte, grip aşılarının obez kişilerde daha az etkili olduğuna dair deliller mevcut.