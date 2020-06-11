Covid-19’da hem koruma hem tedavi potansiyeline sahip antikor kokteylinin insan deneyleri başladı

ABD’de Covid-19’u önlemek ve tedavi etmek amaçlı geliştirilen bir ilaç olan antikor kokteyli, insanlar üzerinde denenmeye başladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İlaç şirketi Regeneron Pharmaceuticals, bir ilk olduğunu belirttikleri ‘kokteyl’in başarılı olması halinde sonbaharda piyasada olabileceğini duyurdu.

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İlaç dört ayrı grup üzerinde denenecek: Covid-19 nedeniyle hastanede yatanlar, semptomları olup hastalığı evde geçirenler, sağlıklı olup hastalığa yakalanma riski yüksek olanlar ve hastalarla yakın teması olan sağlıklı bireyler.

Şirketin kurucularından direktör Dr. George Yancopoulos “Hastalığı hem önleme hem tedavi etme potansiyeli olan zenzersiz bir anti-viral antikor kokteyli yarattık” dedi.

Deneyin bu ilk aşamasında öncelikle insanlar için güvenli olup olmadığına bakılacak. Sonrasında etkinliği test edilecek.

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Antikor tedavisi, aşıda hedeflendiği gibi kalıcı bir koruma sağlamıyor. Ancak bu tür pasif bağışıklama yöntemi, uygulandığı anda koruma sağlama potansiyeline sahip ve böyle bir yöntemin aşıdan önce geliştirilebileceği düşünülüyor.