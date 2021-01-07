Covid-19’a yenik düşen okul müdürünün öğrencileri odasına karanfil bıraktı: Onun için başarılı olacağız

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi Müdürü Birol Yılmaz, dün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi alan öğrencileri, odasına karanfil bıraktı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Anadolu’nun ilk devlet lisesi olan okulun 57 yaşındaki müdürünün ölüm haberini duyan bir grup öğrenci bugün okula gitti. Okulun marşını söyleyerek gözyaşlarıyla odasına karanfil bıraktı.

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Lisenin müdür yardımcısı Harun Kartal, okulun mezunu olan Yılmaz’ın, gece gündüz demeden çaba sarf ettiğini anlatarak şöyle devam etti: “Hayatta en çok öğrencilerinin iyi yerlere gelmesini isterdi. Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin Türkiye’deki sayılı liselerden birisi olması nedeniyle her zaman zirvede yer almasını isteyen birisiydi.”

‘Hedeflerine ulaşmak için çalışacağız’

Yılmaz’ın lisede altı yıldır müdürlük yaptığını belirten Kartal, “Kalp kırdığını görmedim. Her zaman iyilik yapan insanlara iyilikle hitap eden, herkesin yardımına koşan birisiydi. Birol Hoca’mızın hedeflerine ulaşmak için öğrencilerimizle beraber var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Öğrencileri ise bu yıl oun için başarılı olacaklarını dile getirdi.

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Öğrencilerden Ali Berkay Manisa Yılmaz’ı saygıyla andıklarını dile getirerek şunları söyledi: “Umarım onu gururlandırmışızdır. Onun en çok isteği, bu okuldan başarılı öğrenciler çıkarmaktı.135 yıldır yapılan şeyi bu yıl da yapmamızı istiyordu. Ben onun için çabalayacağım. Sene sonunda aldığım başarı onun için olacak.”