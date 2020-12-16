Covid-19’a yenik düşen karı-koca el ele tutuşarak hayata veda etti

ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan, Covid-19’a yakalanan bir çift, ailelerinin kararıyla aynı anda solunum cihazından ayrıldı. İkili son anlarında el ele tutuşarak hayata veda etti.

Fotoğraf: New York Post

İkisi de öğretmen olan Paul Blackwell (61) ve Rose Mary Blackwell (65), Covid-19’a yakalandıktan kısa süre sonra durumları ağırlaştı. İkisi de yoğun bakıma alındı ve solunum cihazına bağlandı.

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Aileleri doktorlarıyla da görüşüp zor kararı aldı ve pazar günü ikisi de aynı anda yaşam destek ünitesinden çekildi. Hastane çalışanları ve o sırada yanlarında olan Paul Blackwell’in iki oğlu karı-kocanın ellerini birleştirdi.

Son anlarını el ele tutuşarak geçiren çift solunum cihazından ayrıldıktan dakikalar sonra hayatını kaybetti.

Paul Blackwell’in oğlu Christopher Blackwell şunları söyledi: “İkisini de kaybetmek çok acı. 20 torunları var. Onlar da biz de çok özleyeceğiz. Erkek kardeşlerimden ikisi babam ve üvey annem makineden çekilirken yanlarındaydı. El ele tutuşmalarını sağlamaları benim için tesellli oldu.”