Covid-19’a yenik düşen babasının ölüm haberini paylaştıktan saatler sonra hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Covid-19 tedavisi gören Rahmi Akar (73) yaşamını yitirdi. Evinde karantinada bulunan oğlu Mahir Akar (57) da babasının öldüğünü sosyal medyada duyurduktan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Hacı Osman Mahallesi’nde oturan ve bakkal işleten Rahmi Akar ile eşi Meliha Akar, corona virüsü nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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Rahmi Akar, önceki gün yaşamını yitirdi. Evinde karantinada bulunan, emekli Mahir Akar dün, sosyal medya hesabından, babasının ölümüyle ilgili paylaşım yaptı. Akar, karantinada olduğu için babasının cenaze namazına katılamadı.

Paylaşımı yaptıktan bir süre sonra fenalaşan Akar, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak Akar’ın cenazesi Körfez Asri Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.