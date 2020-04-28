Covid-19’a yenik düşen adamın kızı: Babam aradı ve sadece ‘Ölüyorum’ dedi

Britanyalı Douglas Mayne, 31 Mart’ta ‘corona’ nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geride bıraktığı büyük kızının anlattığı, salgın sürecinde yakınını kaybedenlerin yürek burkan öykülerinden sadece biri: “Babam beni aradı ve sadece ‘Catherine Ölüyorum’ dedi.”

Fotoğraflar: BBC

BBC’ye konuşan Catherine Khan, annesinin 14 ay önce hayatını kaybettiğini ve emekli paramedik olan babasının kendisinin dışında iki kız kardeşi ve iki torunu olduğunu anlattı.

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76 yaşında hayatını kaybeden babasının yardımsever biri olduğunu vurgulayan Khan şunları söyledi: “Aslında hayatının büyük kısmını yardımla geçirdi. Mesleği de bunu gerektiren bir meslekti. Bu yıl için güzel planları vardı. Norveç’e gidecekti ve annemi kaybettiği için yanında ben gidecektim.”

Tedavi gördüğü hastanenin ekibinin onunla fazla vakti kalmadığına dair bir konuşma yaptıktan sonra babasının kendisine telefon ettiğini ve vedalaştığını belirten Khan şöyle devam etti: “Zorlukla nefes alıyordu. ‘Catherine ölüyorum. Cesur olmalıyım biliyorum’ dedi. Benden güçlü olmamı ve kız kardeşlerime sahip çıkmamı istedi.”

Bu konuşmadan kısa süre sonra hastaneden bir telefon alan Khan ve kardeşleri babalarını son bir kez camekanlı bir bölmenin ardından gördü.

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“Onu son kez gördük. sadece 60 saniyemiz vardı. Onu ne kadar çok sevdiğimizi söyledik. El salladık” diyen Khan, bu son görüşmenin çok zor geldiğini söyledi. Khan, bu son görüşmenin kendinde bıraktığı derin izi, “Biliyorum ki o manzara ömrümün sonuna kadar aklımdan çıkmayacak” sözleriyle dile getirdi.