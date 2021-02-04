Covid-19’a yenik düşen 38 yaşındaki doktor için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaparken Covid-19’a yenik düşen 38 yaşındaki doktor Mehmet Ertane için tören düzenlendi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre iki ay önce yakalandığı Covid-19 nedeniyle dün görevli olduğu hastanede hayatını kaybeden Ertane’nin naaşı, cenaze aracı içerisinde başhekimlik binası önüne getirildi.

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Törene Ertane’nin ailesi, yakınları, mesai arkadaşları, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar katıldı.

Mesai arkadaşı doktor Mehmet Tunç, birlikte çalıştıkları sürede Ertane’yi kendisine örnek aldığını belirterek şunları söyledi: “Çalıştığı bütün kurumlarda, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile tüm çalışma arkadaşlarının sevgi ve saygısını kazandı. Birlikte çalıştığımız süre boyunca benim için bir dost ve birlikte çalıştığı arkadaşları için bir ağabeydi.

Nöbete devam etmiş

Salgın sürecinde en ön saflarda verdiğimiz bu zorlu mücadele sırasında 28 Kasım 2020’de semptomların artmasına rağmen nöbetine devam etti. 30 Kasım’da şikayetlerinin artması üzerine yapılan tetkiklerde Covid-19 tanısı kondu. Değerli meslektaşımız, kardeşimiz, iki aydan uzun süredir Covid-19 ile verdiği mücadeleyi dün kaybederek görev şehidi oldu. Ailesinin ve tüm sağlık camiasının başı sağ olsun.”

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Ertane’nin cenazesi, defnedilmek üzere Ceyhan ilçesine gönderildi.