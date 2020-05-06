Covid-19’a yakalandıklarını doktorları yerine, canlı yayında dinledikleri devlet başkanından öğrendiler

Endonezya’nın ilk iki ‘corona’ vakası olarak kayda geçen anne-kız, hastalığa yakalandıklarını kendileriyle ilgilenen doktorlar yerine canlı yayında konuyla ilgili açıklama yapan devlet başkanından öğrendi.

Tyasutami, Darmaningsih ve Darmangsih’in diğer kızı Ratri Anindyajati. (Fotoğraf: BBC)

Profesyonel dansçı Sita Tyasutami ve annesi Maria Darmaningsih’e, bulantı, yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetiyle şubat sonunda gittikleri, başkent Cakarta’daki, bulaşıcı hastalıklara odaklanan hastanede test yapıldı.

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İkili, ayrı odalarda kaygılı bir şekilde test sonucunu beklerken, 2 Mart’ta devlet başkanı Joko Widodo’nun canlı yayınlanan açıklamasını hastanedeki TV ekranlarından izledi: “64 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki kızı Endonezya’nın ilk Covid-19 vakalarıdır. Şu anda Cakarta’daki bulaşıcı hastalıkların tedavi edildiği bir hastanede tedavi altındalar.”

Widodo’nun hastaların ismini belirtmediği açıklaması virüsün ülkeye ulaştığının işareti olduğu için ‘büyük haber’di. Ancak, Tyasutami ve annesi için daha büyük haberdi. Yattıkları hastanedeki, kendi yaşlarında, onlardaki belirtilerin görüldüğü iki hastadan bahsetmişti. İsim yoktu ama çizilen profil onlarınkiydi.

Hemşireye sordu

Anne-kız korkuyla birbirlerine baktı ve Tyasutami bir hemşireye, “Bu hastanede, bizim dışımızda, Covid-19 nedeniyle tedavi ettiğiniz veya hastalığa yakalandığından şüphelenilen birileri var mı?” diye sordu ve “Hayır” yanıtını aldı.

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İyileşince BBC’ye konuşan Tyasutami, “Hem üzüldüm hem kızdım. Ne yapacağımı bilemedim. Tanı konulmadan önce profesyonel bir dansçı, bir evlat bir kız kardeştim. Ancak o tarihten sonra bir numaralı vaka oldum” dedi.

Annesinin de iki numaralı vaka olduğunu söyleyen Tyasutami kısa süre içinde sosyal medya ve WhatsApp gruplarında kimliklerinin açıklandığını, adreslerine kadar paylaşıldığını belirterek, ‘ülkeye virüsü sokan kadın’ olmakla suçlanıp çirkin sözlü saldırılara maruz kaldığını anlattı.

Raporlarının ve belgelerinin basına sızdığını, yanlış bilgiler de eklenerek çok kısa süre sonra Endonezya’nın corona virüsü salgınının ‘yüzü’ olduğunu söyleyen Tyasutami, kendisi ve annesinde hastalığın nasıl ortaya çıktığını şöyle özetledi:

“Bende 17 Şubat’ta yüksek ateş, bulantı ve öksürük başladı. Birkaç gün sonra da Cakarta Sanat Enstitüsü’nde dans eğitmeni olan annem kötüleşti. 23 Şubat’ta bir hastaneye gittik. Corona virüsü testi yapılmasını istedik ama o hastanede yapılamayacağını söylediler. Bir-iki gün hastanede kaldık. Bu arada 27 Şubat’ta bir arkadaşım benim de izlediğim bir dans gösterisine gelen bir Japon kadının Covid-19’a yakalandığını söyleyince endişemiz arttı. Bu kez ısrarcı olduk ve talebimizi dikkate alarak enfeksiyonla mücadele edilen bu hastaneye sevk ettiler. Ve, sonucu devlet başkanından öğrendik.”

Yasaya aykırı bir durum yokmuş

Anne-kız, “Bizim haberimiz olmadan nasıl devlet başkanına söylenir ve kamuoyuna açıklanır” diye hak aramaya çalıştıklarında, hastaneden de yetkililerden de “Bunda yasaya aykırı bir şey yok. Devlet başkanı hastalardan önce haberdar olmalı” yanıtını aldı.

Ülke gündemine oturmadan önce Instagram’da 2 bin takipçisi olduğunu sonrasında bu sayının 10 bine yükseldiğini söyleyen Tyasutami, “O zamana kadar nefret söylemi içeren ve uygunsuz mesaj almamıştım. Almaya başladım” diyerek içinde bulunduğu durumdan yakındı. Tyasutami, “İkimiz de iyileştik ama bu şoku hala atlatamadık” ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla Endonezya’da 12 bin 438 vaka var, 895 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.