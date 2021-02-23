Covid-19’a yakalanan ve bebeği sezaryenle alınan 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Amasya’da Covid-19 tedavisi gören, hamileliğinin altıncı ayındaki genç kadının bebeği sezaryenle alındı. 25 yaşındaki Duygu Abacı Arslan kurtarılamadı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bir ay önce Covid-19’a yakalanan Arslan, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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Altı aylık hamile Arslan’ın, durumunun kötüleşmesi üzerine bebeği sezaryenle alındı.

Bir erkek bebek dünyaya getiren ve Çorum’da bir hastaneye sevk edilen anne kurtarılamadı.

‘Yamaç’ adı verilen bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.