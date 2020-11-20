Covid-19’a yakalanan pizzacının ‘yalanı’ yüzünden eyalette kapanma kararı alındı

Avustralya’nın Güney Avustralya eyaletinde, pizzacıda çalışan bir kişinin yetkililere yalan söylemesi nedeniyle sokağa çıkma yasaği ilan edildiği ortaya çıktı.

Kısıtlama başlayınca Adelaide sokakları boş kaldı. Fotoğraf: Reuters

Nisan ayından beri ilk yerel vakaların görüldüğü eyalatteki kısıtlama çarşamba günü başladı. 36 yerel vaka görülünce altı günlük kısıtlama kararı alındı. Bugün itibarıyla sadece üç yeni vaka kayda geçtiği için planlanandan üç gün önce, yarın kısıtlamanın sonlandırılabileceği belirtildi.

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Polis, Covid-19’a yakalanan bir adamın bir pizzacıda yarı zamanlı olarak çalıştığını sakladığı için bu kararın alındığını açıkladı. Adamın adı açıklanmadı ancak çalıştığı yerin başkent Adelaide’deki Woodville Pizza olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu kişi pizzacıya bir kez müşteri olarak gittiğini söyledi. Yalan söylemeseydi yasak engellenebilirdi. Orada belirli saatlerde çalıştığını saklayınca temaslılarına zamanında ulaşılamadı. O nedenle toplumda virüsü taşıyan insanlar var ve önlem almak zorunda kalındı.”

Yasada bu konuda yalan söylemenin cezası bulunmadığı için adam hakkında işlem yapılmayacağı belirtildi.

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Avustralya’da, 28 bine yakın kişiye corona virüsü tanısı konuldu; 907 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.