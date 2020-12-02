Covid-19’a yakalanan gelin, ikinci katın camından ‘Evet’ dedi; damat ve davetliler ise bahçedeydi

ABD’nin California eyaletinde evlenen bir çift ‘hastalıkta ve sağlıkta’ birbilerinin yanında olacaklarını nikahları kıyılırken gösterdi. Covid-19’a yaklanan gelin anne ve babasının evinin ikinci katından “Evet” dedi. Onun ‘iple bağlandığı’ damat ise aşağıda, bahçede.

Fotoğraf: Facebook

Riverside kentinde yaşayan Lauren ve Patrick Delgado, nikah tarihlerini 20 Kasım olarak belirledi. Ancak gelin düğünden birkaç gün önce ‘corona’ya yakalandı.

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Evlenecekleri tarihi değiştirmeyen çift, törenin yapılacağı yeri ise değiştirerek Lauren Delgado’nun anne-babasının Ontario kentindeki evinde dünyaevine girmeyi kararlaştırdı.

Damat ve davetliler bahçedeydi, kendini izole eden gelin ise ikinci kattaki banyoda. Hastalığı hafif geçiren bu nedenle tedavisi evde yapılan Lauren Delgado, banyonun camından “Evet” diye haykırdı.

Her önlemi aldıklarını, özellikle maske konusunda çok dikkatli davrandıklarını söyleyen Patrick Delgado, “Açıkçası çok şaşırdık. Ama nikahı sadece 10 kişinin katılımıyla, bahçede yapmaya karar verdik” dedi.

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“Hep evleneceğim günün hayalini kurdum ama bu şekilde olacağı aklımın ucundan geçmezdi” diyen Lauren Delgado ise evliliklerinin birinci yıldönümünde büyük bir kutlama yapacaklarını söyledi.

İkili, evlendikten 10 gün sonra, Lauren Delgado’nun izolasyon süreci bitince ilk kez biraraya geldi.