Covid-19’a yakalanan çift aynı gün tedaviye alındı; birlikte taburcu oldu

Sivas’ta yaşayan 65 yaşındaki Ayşe ve Mahmut Seçkiner Covid-19’a yakalandı. Aynı gün hastaneye yatırılan çift birlikte taburcu edildi.
AA’nın haberine göre çift, yüksek ateş ve eklem ağrıları şikayetiyle 30 Ağustos’ta Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi’ne başvurdu.
Testleri pozitif çıkan çift, hastanede tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan ve sağlıklarına kavuşan Ayşe ve Mahmut Seçkiner bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde uğurlandı.
Seçkiner çifti, tedavileri süresince kendileriyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.