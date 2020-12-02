Covid-19’a yakalanan acil servis hemşiresi doğum gününde hayatını kaybetti

Hatay’da, 42 yaşındaki acil servis hemşiresi Ömer Söker, 32 gün önce yakalandığı Covid-19’a doğum gününde yenik düştü.

Fotoğraf: DHA

Hatay Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli Söker, test sonucunun pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. 10 gün önce, durumunun kötüleşmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Evli ve üç çocuk babası olan Söker, dün (1 Aralık) doğum gününde hayatını kaybetti.

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Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “İl Sağlık Müdürlüğü personellerimizden, Hatay Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık personeli Ömer Söker kardeşimiz vefat etmiştir. Sağlık camiamızın başı sağ olsun. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.”

‘Hukuken olmasa da hükmen şehit’

Söker’in ağabeyi Murat Söker de sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“42 yıllık yoldaşım, arkadaşım, kardeşim Ömer Söker hastanede görev yaparken Covid-19 virüsünün etkisiyle hastalanmış, hastalıkla 32 gün boyunca mücadele ettikten sonra doğum günü olan 1 Aralık günü hayatını kaybetmiştir. Hayatı boyunca ilkeli, dürüst, düzgün bir yaşam için gayretli olduğuna şahit olduğum kardeşim Ömer, üstlendiği kamu görevini yürütürken çalışkan ve gayretliydi. Milletine, ümmetine ve insanlığa hizmet şuuruyla hareket eder, görevini yaparken kendini millete, ümmete ve insanlığa karşı sorumlu hissederdi. Görevini yaparken hastalandı ve öldü. Hukuken olmasa da hükmen şehit oldu. Allah rahmetinden mahrum bırakmasın.”

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Ömer Söker’in cenazesi dün toprağa verildi.