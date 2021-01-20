Virüse yakalanan 35 yaşındaki borsacı: Telefonu elime alamayacak haldeydim

Denizli’de, Covid-19’u 25 günlük zorlu sürecin ardından yenen Veli Bozkaya, hastalığı gençlerin daha hafif atlattığı algısının çok yanlış olduğuna dikkat çekerek telefonu eline alamayacak kadar şiddetli ağrıları olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Denizli Ticaret Borsası’nda uzman olarak çalışan ve yaklaşık bir ay önce eşi ile Covid-19’a yakalanan 35 yaşındaki Bozkaya, bu süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

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Belirtiler başladığında mevsimsel grip zannettiğini, şüphelenerek test yaptırınca Covid-19’a yakalandığını öğrendiğini ifade eden Bozkaya, evde karantinaya girdikten üç gün sonra şiddetli ağrıların başladığını söyledi.

Sırt ağrısı nedeniyle hayatında yaşamadığı acılar çektiğini aktaran Bozkaya şöyle devam etti: “Bırakın yataktan kalkıp yürümeyi, telefonu elime alamayacak kadar şiddetli ağrılarım oldu. Bir dakika ayakta kalsam bütün eklemlerim inanılmaz derecede ağrıyordu. Sonrasında tat alma ve koku hissimi kaybettim. Üç gün bu şekilde sürdü. Karantina bittikten sonra da ağrılarım devam etti. İlaçlarla bu hastalığı çok şükür atlattık.”

‘Kronik rahatsızlığı olanları düşünmek istemiyorum’

Düzenli spor yaptığını, alkol ve sigara gibi alışkanlıkları olmadığını belirten Bozkaya şunları söyledi: “Ben ‘gençler hafif atlatıyor’ diye biliyordum, öyle değilmiş. Yaşım genç olduğu için bu kadar ağır geçireceğimi düşünmüyordum. Açıkçası kronik rahatsızlığı bulunan insanların neler yaşadığını düşünmek bile istemiyorum. Bu yüzden insanların hastalığı gerçekten ciddiye alıp ona göre önlemlerini almasını tavsiye ediyorum. Bu genç yaşlı demeden herkesi etkisi altına alabilen bir hastalık. ‘Bana bir şey olmaz’ diyerek önlemi elden bırakmamak gerekiyor.”

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Veli Bozkaya’nın eşi Pınar Bozkaya da hastalığı ailece atlattıklarını belirterek, “Eşim kadar ağır geçirmedim. Ama bu hastalık bizi çok korkuttu. Eşimi ve çocuğumu bir daha göremeyeceğim diye çok korktum. Buradan herkese yalvarıyorum, lütfen maskenizi takın” ifadelerini kullandı.