Covid-19’a yakalanan 25 yaşındaki kadın, karnındaki bebeği öldükten 10 gün sonra hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, Covid-19’a yakalanan yedi aylık hamile Özge Demir (25), sağlık durumu ağırlaşınca ölen bebeği ameliyatla alındıktan 10 gün sonra hayatını kaybetti.
Bir yıl önce Özgür Demir ile evlenen, fermuar fabrikası çalışanı Özge Demir’in Covid-19 testi pozitif çıktı.
Çerkezköy ilçesindeki özel hastanede tedaviye alınan Demir’in durumu gün geçtikçe ağırlaştı. Genç kadının karnında ölen bebeği, 26 Kasım’da ameliyatla alındı.
Bebek alındıktan sonra yoğun bakım servisinde tedavisi süren Demir, 6 Aralık’ta hastalığa yenik düştü.
Özge Demir’in ölümü eşi ve ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derinden üzdü.