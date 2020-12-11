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Yaramazlara biraz batar!

Covid-19’a yakalanan 25 yaşındaki kadın, karnındaki bebeği öldükten 10 gün sonra hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, Covid-19’a yakalanan yedi aylık hamile Özge Demir (25), sağlık durumu ağırlaşınca ölen bebeği ameliyatla alındıktan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Bir yıl önce Özgür Demir ile evlenen, fermuar fabrikası çalışanı Özge Demir’in Covid-19 testi pozitif çıktı.

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Çerkezköy ilçesindeki özel hastanede tedaviye alınan Demir’in durumu gün geçtikçe ağırlaştı. Genç kadının karnında ölen bebeği, 26 Kasım’da ameliyatla alındı.

Bebek alındıktan sonra yoğun bakım servisinde tedavisi süren Demir, 6 Aralık’ta hastalığa yenik düştü.

Özge Demir’in ölümü eşi ve ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derinden üzdü.

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